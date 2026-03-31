रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ का पहला लुक आया सामने, टीजर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानिए सिनेमाघरों में कब होगी रिलीज

रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' का पहला टीजर आउट हो गया है. छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में रितेश का रूप और संजय दत्त की हुंकार ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया है.

भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धा और रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म 'राजा शिवाजी' का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए रितेश देशमुख न केवल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि खुद ही इसे डायरेक्शन भी कर रहें हैं. हिंदी और मराठी में जारी यह टीजर एक ऐसी फिल्म है, जो स्वराज्य के संघर्ष और शौर्य की कहानी को पर्दे पर दिखाएगी.

फिल्म के टीजर की पहली झलक

टीजर की शुरुआत बेहद प्रभावशाली है, जिसमें संजय दत्त की कड़क आवाज सुनाई देती है. वह कहते हैं, "नाम के आगे राजा लगाने से कोई राजा नहीं बनता है." यह संवाद फिल्म में उनके शक्तिशाली नकारात्मक किरदार की ओर इशारा करता है. इसके तुरंत बाद रणभूमि के सीन के बीच रितेश देशमुख का छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में प्रवेश होता है. उनकी आंखों में स्वराज्य की चमक और हाथ में भवानी तलवार देखकर फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है.

रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट

फिल्म का टीजर शेयर करते हुए रितेश देशमुख काफी भावुक नजर आए. उन्होंने इसे महाराज के प्रति अपनी श्रद्धांजलि बताते हुए लिखा कि यह उनका एक दशक पुराना सपना था जो अब पूरा हो रहा है. रितेश ने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत इतनी विशाल है कि कोई भी कैनवस उसे पूरी तरह समेट नहीं सकता है. वह सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि हमारी पहचान और प्रेरणा हैं." फिल्म के निर्देशन में जेनेलिया डिसूजा भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं.

फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

'राजा शिवाजी' फिल्म में केवल रितेश देशमुखी ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के कई दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं. फिल्म की स्टारकास्ट में अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, भाग्यश्री, फरदीन खान, बोमन ईरानी, महेश मांजरेकर और सचिन खेडेकर जैसे नाम शामिल हैं. इतने सारे कलाकारों का एक साथ आना इस फिल्म को और भी बड़ा बना देता है. इन लोगों को एक साथ देखने के लिए फैंस के लिए ट्रीट है. संजय दत्त के विलेन वाले अवतार को लेकर सस्पेंस बरकरार है.

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कब रिलीज होगी फिल्म

मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए एक बेहद खास दिन चुना है. 'राजा शिवाजी' 1 मई 2026 को 'महाराष्ट्र दिवस' के अवसर पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. इस फिल्म को देखने के लिए लोग बेताब हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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