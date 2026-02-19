शिवाजी जयंती पर 'राजा शिवाजी' की पहली झलक ने जीता दिल, क्या आपने देखा रितेश देशमुख का राजसी रूप?

देशभर में आज शिवाजी जयंती मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर फिल्म 'राजा शिवाजी' का पहला पोस्टर रिलीज हुआ है. इस पोस्टर ने लोगों का दिल जीत लिया है. इस पोस्टर में यह भी बताया गया है कि यह फिल्म कब रिलीज होगी.

स्वराज्य के संस्थापक और भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा एक बार फिर बड़े पर्दे पर जीवंत होने जा रही है. शिवाजी जयंती के पावन पर्व पर, जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी ने फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का पहला पोस्टर जारी कर दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. यह फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा होने के साथ भारतीय इतिहास को दुनिया के सामने रखेगी.

जारी हुआ फिल्म का पहला पोस्टर

फिल्म के निर्देशक और लीड एक्टर रितेश विलासराव देशमुख ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला लुक शेयर किया. पोस्टर में रितेश, महाराज के प्रभावशाली अवतार में नजर आ रहे हैं. पोस्टर में महाराज का साइड प्रोफाइल दिखाया गया है. हाथ में तलवार, चौड़े मजबूत कंधे और आंखों में स्वराज्य का सपना. उनके चेहरे की गंभीरता उस रणनीतिक सोच और शांति को दिखा रहीं हैं, जिसने मुगलों और आदिलशाही जैसी विशाल शक्तियों की नींव हिला दी थी.

पैन इंडिया रिलीज होगी फिल्म

‘राजा शिवाजी’ को पैन-इंडिया फिल्म के रूप में पेश किया जा रहा है. इसे ग्लोबल लेवल का बनाने के लिए दुनिया के बेहतरीन तकनीशियनों को साथ लाया गया है. यह फिल्म मराठी और हिंदी में एक साथ बनाई गई है, ताकि स्वराज्य की कहानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर भारतीय के दिल तक पहुंचे. फिल्म की कहानी एक राजा के राज्याभिषेक तक ही सीमित नहीं है. यह कहानी है उस बेटे की, जिसने अपनी माता जीजाऊ के संस्कारों को तलवार की धार बनाया. यह एक ऐसे नायक की कहानी है, जिसने खराब परिस्थितियों में स्वराज्य का निर्माण किया.

View this post on Instagram A post shared by Genelia Deshmukh (@geneliad)

कब रिलीज होगी फिल्म

ज्योति देशपांडे और जेनेलिया रितेश देशमुख द्वारा निर्मित यह फिल्म 1 मई 2026 (महाराष्ट्र दिवस) के अवसर पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी का यह प्रयास भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है. अब पूरी दुनिया को इंतजार है उस दिन का, जब सिनेमाघरों में एक बार फिर 'जय भवानी, जय शिवाजी' का नारा गूंजेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more