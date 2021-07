FLASKBACK FRIDAY: Katrina Kaif की वजह से Salman Khan और John Abraham में हुई लड़ाई!! ‘बॉलीवुड के हल्क’ की इस हरकत से नाराज हुए ‘भाईजान’

Salman fought with John for Katrina: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) से पंगा लेने की गलती कोई भी एक्टर नहीं करता है। विवेक ओबरॉय के करियर का हाल देखकर हर अभिनेता समझ चुका है कि भाईजान से पंगा लेने का मतलब है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान के गुस्से की आग में बड़े से बड़ा कलाकार खाक हो सकता है लेकिन इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर है, जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही भाईजान से पंगा ले लिया और फिर बड़ा हीरो बनकर भी दिखाया। Also Read - Katrina Kaif Boyfriends List: इन 4 हैंडसम लड़कों से इश्क फरमा चुकी हैं बॉलीवुड की ‘बार्बी गर्ल’

जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की, जो इंडस्ट्री के हल्क माने जाते हैं। बात जॉन अब्राहम के करियर के शुरुआत की है, जब उनकी एक हरकत से सलमान खान बेहद खफा हो गए थे। असल में जॉन अब्राहम की साया में पहले कटरीना कैफ (Katrina Kaif) होने वाली थीं। कटरीना कैफ ने फिल्म साया के कुछ सीन्स शूट भी कर लिए थे लेकिन तभी अचानक से उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया।

कटरीना को फिल्म से बाहर करने का आरोप जॉन अब्राहम पर लगा। लोगों ने कहा कि जॉन को फिल्म में कटरीना की जगह कोई दूसरी अदाकारा चाहिए थी, जिस कारण उन्होंने अदाकारा का पत्ता कटवा दिया। इस बात ने सलमान खान का खून खौला दिया जो कटरीना कैफ के खास दोस्त थे। बस फिर क्या था यहीं से शुरू हो गया सलमान खान और जॉन अब्राहम की दुश्मनी का सिलसिला, जो आज तक जारी है।

वैसे आपको बताते चलें कि जॉन अब्राहम ने रजत शर्मा के शो पर इस बात से इनकार किया कि उनके कहने पर कटरीना कैफ को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जॉन ने इंटरव्यू के दौरान बताया, 'मैं आज थोड़ा सफल हो गया हूं लेकिन फिर भी मैं किसी कलाकार के करियर के साथ नहीं खेलता हूं। जिस समय यह आरोप मुझ पर लगा था, उस समय तो मैं नया-नया था। लोग एक नए लड़के की बात पर कैसे किसी हीरोइन को निकाल सकते हैं? ये आरोप पूरी तरह से गलत है।'