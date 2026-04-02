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'धुरंधर 2' को देख 'भूत बंगला' के मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, अक्षय कुमार की फिल्म के पेड प्रिव्यू शोज की डेट आई सामने

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी 'भूत बंगला' के साथ 14 साल बाद पर्दे पर लौट रही है. 'धुरंधर 2' की सफलता को देखते हुए प्रोड्यूसर एकता कपूर ने फिल्म की रिलीज को एक हफ्ते आगे बढ़ाते हुए 'पेड प्रिव्यू' शोज का एलान किया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 2, 2026 3:48 PM IST

'धुरंधर 2' को देख 'भूत बंगला' के मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, अक्षय कुमार की फिल्म के पेड प्रिव्यू शोज की डेट आई सामने
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बॉलीवुड में जब भी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का नाम एक साथ आता है, तो लोगों को 'हेरा फेरी' और 'भूल भुलैया' जैसी कल्ट फिल्मों की याद आती है. अब यह जोड़ी 'भूत बंगला' के जरिए दर्शकों को फिर से डराने और गुदगुदाने के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर ताजा अपडेट यह है कि मेकर्स ने इसकी रिलीज रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, जो पूरी तरह से 'धुरंधर 2' की सफलता से प्रेरित नजर आता है.

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पेड प्रिव्यू के जरिए बॉक्स ऑफिस धमाल की तैयारी

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने जिस तरह पेड प्रिव्यू के जरिए शुरुआती हाइप बनाई और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, ठीक उसी राह पर 'भूत बंगला' के मेकर्स भी चल पड़े हैं. फिल्म के पेड प्रिव्यू शोज 16 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे से शुरू हो जाएंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि दर्शक आधिकारिक रिलीज से पहले ही इस फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे. इस स्ट्रेटजी का मकसद फिल्म के मजबूत माउथ पब्लिसिटी को तैयार करना है, ताकि ओपनिंग डे पर सिनेमाघरों में भीड़ लगी रहे.

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क्यों आगे बढ़ी रिलीज डेट?

फिल्म की निर्माता एकता कपूर ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स के साथ लंबी चर्चा के बाद फिल्म को एक हफ्ता आगे खिसकाने का फैसला किया है. एकता ने स्पष्ट किया कि 'धुरंधर 2' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बनी हुई है और इंडस्ट्री के हित में यह जरूरी है कि हर बड़ी फिल्म को अपना स्पेस मिले. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि दर्शकों को बिना किसी समझौते के बेहतरीन अनुभव मिले. फिल्म को एक हफ्ता आगे बढ़ाकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि 'भूत बंगला' को वो थिएटर स्पेस और मार्केटिंग अटेंशन मिले, जिसकी यह हकदार है."

14 साल बाद आइकॉनिक रीयूनियन

'भूत बंगला' की सबसे बड़ी यूएसपी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का रीयूनियन है. अक्षय के साथ इस फिल्म में कॉमेडी के महारथी परेश रावल और राजपाल यादव की वापसी हो रही है, जो 'भूल भुलैया' की यादें ताजा कर देंगे. इनके अलावा फिल्म में तब्बू, वामिका गब्बी, जीशू सेनगुप्ता और मिथिला पालकर जैसे स्टार्स नजर आएंगे. बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म तकनीकी रूप से भी काफी बेहतरीन बताई जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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