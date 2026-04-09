दीपिका पादुकोण को क्यों लगी सुजैन बर्नर्ट की फटकार? विदेशी एक्ट्रेस ने उठाए सवाल, सरेआम लगाई क्लास...

Dhurandhar 2 इन दिनों हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है. हर कोई फिल्म और रणवीर सिंह की तारीफ कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक्टर की पत्नी दीपिका पादुकोण ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है, वहीं उन्हें जर्मन एक्ट्रेस ने जमकर फटकार भी लगाई है. आइए जानते हैं क्यों...

Deepika Padukone Controversy: 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फैंस से लेकर क्रिटिक्स तक इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस (Dhurandhar 2 Box Office Collection) पर भी गदर काट रही हैं. थिएटर्स से लेकर सोशल मीडिया तक इन दिनों बस रणवीर सिंह के ही चर्चे हैं, लेकिन इसी बीच इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है और वो है आखिर 'धुरंधर 2' और पति रणवीर की सफलता पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) चुप क्यों हैं?

जर्मन एक्ट्रेस ने क्यों लगाई दीपिका को फटकार?

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने हाल ही में 'धुरंधर 2' की सफलता को लेकर अपनी चुप्पी पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए साफ किया था कि वो किसी भी तरह के इंटरनेट ड्रामे से बचने के लिए इस फिल्म पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही थीं, लेकिन उनकी ये सफाई उन्हीं पर ही भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि एक्ट्रेस के इस बयान के बाद वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं, वहीं इस विवाद में अब जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बर्नर्ट की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने दीपिका को सरेआम फटकार लगा दी है.

Suzanne Bernert ने दीपिका पर उठाया सवाल

गौरतलब है कि, लंबे समय से भारत में रह रहीं जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बर्नर्ट (Suzanne Bernert) ने गुरुवार को एक ट्वीट के जरिए दीपिका पादुकोण पर सीधे निशाना साधा है. उन्होंने अपनी पोस्ट में पूछा कि, दीपिका अपने ही पति रणवीर सिंह की तारीफ क्यों नहीं कर रही हैं? सुजैन बर्नर्ट ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'डियर दीपिका... यह कोई गर्व की बात नहीं है. हम सभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप खुलेआम अपने पति की तारीफ करें. मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं.'

सोशल मीडिया पर भिड़े फैंस

दीपिका पादुकोण पर सवाल उठाते हुए सुजैन का ये ट्वीट जैसे सामने आया इंटरनेट दो गुटों में बंट गया. लोग इस पर अपनी अलग-अलग राय देने लगे. जहां कुछ लोगों ने सुजैन का सपोर्ट किया वहीं कुछ ने इस पर आपत्ति भी जताई. एक यूजर ने सपोर्ट करते हुए कहा, 'इन्हें टोकने के लिए शुक्रिया. फिल्म को पहले देख लेना अलग बात है, लेकिन अपने पति को पब्लिकली सपोर्ट करना अलग. खासकर तब जब इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा उनका करियर खराब करने पर तुला था. रणवीर ने हमेशा दीपिका को पब्लिकली सपोर्ट किया है.'

Dear Deepika ??

This isn't a flex!

We are still waiting for you to openly praise your husband. I don't understand why you are not doing it. #Dhurandhar2‌TheRevenge pic.twitter.com/pmjsNYerp4 — Sᴜᴢᴀɴɴᴇ Bᴇʀɴᴇʀᴛ (@suzannebernert) April 9, 2026

तो वहीं एक ने विरोध जताते हिए लिखा, 'भाई, तू अपना काम कर न...उसे उसकी जिंदगी जीने दे.' दूसरे ने लिखा, 'हे भगवान, अपना काम देखो उन्होंने आदित्य धर को पर्सनली बधाई दी होगी, आपको कैसे पता चलेगा? हर चीज का ढिंढोरा पीटना जरूरी है क्या?' ऐसे ही सपोर्ट और विरोध में तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

कैसे शुरू हुआ Deepika Padukone का ये विवाद?

आपको बता दें कि, ये विवाद तब शुरू हुआ जब दीपिका पादुकोण ने फिल्म की रिलीज और जबरदस्त सफलता के बाद भी पति और फिल्म को लेकर कोई पोस्ट नहीं किया. वहीं इस विवाद को और हवा तब मिली जब हाल ही में दीपिका अपने पति रणवीर सिंह के साथ एक कॉन्सर्ट का हिस्सा बनीं. ये देखकर लोगों ने सवाल खड़े किए कि अगर वो इवेंट्स में शामिल हो सकती हैं, तो फइल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग और तारीफ में क्यों नहीं? ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more