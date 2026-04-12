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‘अभी ना जाओ’ से लेकर ‘चुरा लिया है तुमने’, आशा भोंसले के वो मास्टरपीस गाने, जिन्हें सुनकर आज भी झूम उठता है हर दिल

आशा भोंसले भारतीय संगीत जगत की वह आवाज हैं, जिन्होंने आठ दशकों से भी अधिक समय तक अपने सुरों से करोड़ों दिलों को रोशन किया है. 'दम मारो दम' से 'इन आंखों की मस्ती' तक, उनके सदाबहार नगमे आज भी हर पीढ़ी को बहुत पसंद आते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 12, 2026 4:11 PM IST

‘अभी ना जाओ’ से लेकर ‘चुरा लिया है तुमने’, आशा भोंसले के वो मास्टरपीस गाने, जिन्हें सुनकर आज भी झूम उठता है हर दिल
Asha Boshle के सदाबहार गाने

भारतीय संगीत की दुनिया में 'आशा भोसले' एक ऐसा नाम है जो दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. आज 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. आज हम उनके आवाज और उनके सफर को याद कर रहे हैं. महाराष्ट्र के सांगली में 8 सितंबर को जन्मीं आशा भोसले, महान संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और सुर कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं. मंगेशकर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाई, जिसकी आज पूरी दुनिया दीवानी है. उनके लंबे करियर का अंदादा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और यहां तक कि रूसी भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. उन्होंने अपने करियर में लगभग 12,000 से अधिक गाने गाए हैं.

आशा ताई की आवाज की सबसे बड़ी खासियत यह था कि वो हर जाॅनर गाने गाती थीं. रोमांटिक गीत हों, दर्द भरी गजलें हों, शास्त्रीय संगीत हो या फिर डिस्को और पॉप म्यूजिक, आशा भोंसले ने हर जाॅनर को अपना बनाया. आज हम उनके कुछ सदाबहार गानों की बात कर रहें हैं, जिसे लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं.

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आशा भोसले के सदाबहार गाने

'इन आंखों की मस्ती के'- फिल्म उमराव जान का यह गाना आज भी लोगों के दिलों को छू लेता है. इस गाने में उनकी आवाज सुनकर लोग दीवाने हो गए.


'दम मारो दम'- फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का यह गाना उस दौर के युवाओं को दीवाना बना दिया था. आज भी यह गाना पार्टियों की जान होता है.
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'कह दूं तुम्हें'- किशोर कुमार के साथ गाया गया 'कह दूं तुम्हें' (फिल्म दीवार) एक ऐसा क्लासिक है जिसे हर पीढ़ी के लोग गुनगुनाते हैं और पसंद किया है.


'पिया तू अब तो आजा'- फिल्म कारवां का यह गाना न केवल उस समय सुपरहिट रहा, बल्कि आज भी स्टेज परफॉर्मेंस और डीजे म्यूजिक में इसके बिना महफिल अधूरी मानी जाती है.

'मुझे नौलखा मंगा दे रे'- फिल्म शराबी का यह गाना काबिले तारीफ है. इस गाने पर भी जबरदस्त डांस होता है. 'ले गई ले गई' (दिल तो पागल है) और 'ढल गया दिन हो गई शाम' (हमजोली) जैसे गीत शामिल हैं, जो आज भी लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए हैं. इसके अलावा, 'आओ ना' (मेरे जीवन साथी) में भी उनकी आवाज की मिठास ने राजेश खन्ना और हेलन पर फिल्माए गए इस गाने को अमर बना दिया.

हर पीढ़ी के लोग पसंद करते हैं गाने

आशा भोसले की आवाज में एक ऐसा अंदाज और गहराई है जो उन्हें अन्य गायिकाओं से बिल्कुल अलग खड़ा करती है. उन्होंने ओ.पी. नैयर से लेकर आर.डी. बर्मन और ए.आर. रहमान तक, हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया और हर किसी के लिए कुछ न कुछ यादगार दिया. उनकी गायकी का दायरा इतना बड़ा है कि वे हर पीढ़ी की पसंद बन गईं. आज भले ही आशा जी हमारे साथ नहीं हैं लेकिन उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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