‘घिस-घिस घिस’ से ‘फुलौरी बिना चटनी’ तक, क्यों बॉलीवुड फिल्मों में बढ़ रहा है भोजपुरी गानों का चलन?

बॉलीवुड फिल्मों में आजकल भोजपुरी गानों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. आखिर क्यों यूपी-बिहार की इन देसी बीट्स के बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी दीवाने हो गए हैं?

बॉलीवुड में क्यों बढ़ रहा भोजपुरी गानों का ट्रेंड?

आजकल अगर आप कोई नई हिंदी फिल्म का ट्रेलर या गाना देख रहे हैं, तो इनमें भोजपुरी गाना सुनने को जरुर मिलेगा. जी हां, 'घिस-घिस' से लेकर 'फुलौरी बिना चटनी' जैसे गानों के जरिए हिंदी फिल्मों में भोजपुरी का रंग लगातार गहरा होता जा रहा है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो भोजपुरी संगीत आज देशभर के दर्शकों की पहली पसंद बन रहा है?

भोजपुरी गानों का बढ़ता क्रेज

'वेलकम टू द जंगल' के गाने 'घिस-घिस' में खुद खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार, अक्षरा सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फुल भोजपुरी अंदाज में डांस कर रहे हैं. वहीं 'धमाल 4' का एक नया गाना 'फुलौरी बिना चटनी' भी खूब वायरल हो रहा है. ये कोई इक्का-दुक्का मामला नहीं हैं, बल्कि पिछले कुछ सालों में लगभग हर बड़ी हिंदी फिल्म या म्यूजिक एल्बम में भोजपुरी संगीत और वहां की लोक संस्कृति की झलक मिलना बहुत आम बात हो गई है.

हिंदी और भोजपुरी का पुराना रिश्ता

वैसे, हिंदी फिल्मों और भोजपुरी गानों का यह रिश्ता कोई आज का नहीं है, यह रिश्ता बेहद पुराना है. अगर हम इतिहास में देखें, तो दिलीप कुमार से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन तक ने भोजपुरी भाषा और वहां के लोक गीतों को अपनी फिल्मों में खूब बढ़ावा दिया. 'नदिया के पार' जैसी फिल्मों के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं. लेकिन वक्त बदलने के साथ फिल्म इंडस्ट्री पर पॉप, डिस्को और वेस्टर्न म्यूजिक का ओर बढ़ गया. लेकिन पिछले कुछ सालों में पंजाबी गाने और हर फिल्म में एक जैसे रीमिक्स गानों से दर्शक थोड़ा ऊबने लगे थे. यहीं से भोजपुरी गाने ने बाॅलीवुड सिनेमा में दोबारा अपनी धमाकेदार वापसी की.

क्यों पसंद कर रहें लोग?

भोजपुरी गानों की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी और देसी अंदाज है. इन गानों के बोल आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं और उनका संगीत लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है. सोशल मीडिया और यूट्यूब ने भी भोजपुरी गानों को नई पहचान दिलाई है. कई भोजपुरी गाने करोड़ों बार देखे और सुने जा चुके हैं. वहीं आजकल फिल्मों में ऐसे गानों की मांग बढ़ गई है जो शादी, पार्टी या त्योहारों में आसानी से बज सकें. भोजपुरी गानों में यह खासियत पहले से मौजूद है. यही कारण है कि बॉलीवुड फिल्मों में भोजपुरी तड़का लगाने की कोशिश की जा रही है.

इसके अलावा, कई भोजपुरी कलाकार और गायक अब नेशनल लेवल पर पहचान बना चुके हैं. उनकी लोकप्रियता का फायदा बॉलीवुड भी उठाना चाहता है. दर्शकों को भी देसी और लोक संगीत से जुड़ी चीजें पसंद आ रही हैं, इसलिए निर्माता ऐसे गानों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.