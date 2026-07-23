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सलमान खान से लेकर आलिया भट्ट तक… स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर फूटा बॉलीवुड का गुस्सा, जानिए किसने क्या कहा

NEET पेपर लीक मामले और शिक्षा के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अब बेहद उग्र हो गया है. 20 जुलाई को पुलिसिया कार्रवाई के बाद इस आंदोलन को बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों का भारी समर्थन मिल रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 23, 2026 2:17 PM IST
सलमान खान से लेकर आलिया भट्ट तक… स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर फूटा बॉलीवुड का गुस्सा, जानिए किसने क्या कहा

स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर फूटा बॉलीवुड का गुस्सा

NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश अब पीक पर पहुंच गया है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशंस और CJP के बैनर तले विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. 20 जुलाई को निकाले गए 'संसद मार्च' के दौरान पुलिस की ओर से की गई सख्ती के बाद से इस पूरे मामले ने बेहद उग्र रूप ले लिया है. अब देशव्यापी छात्र आंदोलन की इस गूंज ने हिंदी सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड में भी हलचल तेज कर दी है. सलमान खान, शबाना आजमी, दिलजीत दोसांझ और राजकुमार राव जैसी हस्तियों ने आगे आकर छात्रों का खुलकर समर्थन किया है.

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सलमान खान

सलमान खान ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म वाली बचपन की फोटो शेयर करते हुए आंदोलन का समर्थन किया. उन्होंने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि "यह प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण था, लेकिन इसका इस तरह हिंसक हो जाना बेहद दुखद है. प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. पेपर लीक एक बहुत गंभीर अपराध है. अपने उज्ज्वल भविष्य और बेहतर शिक्षा के लिए छात्रों का इस तरह एकजुट होना काबिल-ए-तारीफ है. हमारे देश की यह नई पीढ़ी बहुत बहादुर और जिम्मेदार है."

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आलिया भट्ट ने तोड़ी चुप्पी

इस मामले में आलिया भट्ट ने भी पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है कि 'पिछले कुछ दिनों से मेरा दिल कई बार टूटा. लेकिन भी उम्मीदों के सहारे सही भी हुआ. आज हर स्टूडेंट अपने हक के लिए डटा हुआ है. उसके पीछे उसके सपने तो परिवार की उम्मीदें हैं. उनकी सालों की मेहनत व त्याग छिपा है. ये स्टूडेंट सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि उन सबके लिए डटे हैं जिन्होंने उनपर भरोसा किया है. ये बच्चे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इन छात्रों की हिम्मत मुझे भी इंस्पायर करता है. आज इन छात्रों का हौसला सबसे ये सवाल कर रहा है कि क्या हम सच में उन युवाओं की आवाज सुन रहे हैं, जो कल इस देश का भविष्य बनाएंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे. यह लड़ाई छात्रों की है, छात्रों के लिए है. भविष्य उन्हीं का है. जय हिंद.

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राजकुमार राव

एक्टर ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि 'कहना क्या चाहते हो? सिर्फ कहने के लिए बयान मत दो. जो लिखा है उसे दोबारा पढ़ो और समझने की कोशिश करो. अगर तुम एक दृढ़ निश्चयी इंसान कहलाना चाहते हो, तो किसी एक पक्ष का साथ दीजिए. 20 तारीख को जो हुआ उसके बाद यहां कोई बीच का रास्ता नहीं है.'

दिलजीत दोसांझ

सिंगर और एक्टर दिलजीत ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए लिखा कि "हो सकता है मुझे फिर से 'देशद्रोही' का ठप्पा दे दिया जाए..." उन्होंने याद दिलाया कि किसान आंदोलन के समय भी उन पर आरोप लगे थे और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे आज भी छात्रों के हक की लड़ाई के साथ मजबूती से खड़े हैं.

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सोनाक्षी सिन्हा

20 जुलाई के बवाल की तस्वीरें पोस्ट करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, "इस दिन कई लोगों की हड्डियां टूटीं और पूरे देश का दिल टूट गया. इस तारीख को हमेशा याद रखा जाएगा."

प्रीति जिंटा

बाॅलीवुड ने शिक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए आवाज उठा रहे सोनम वांगचुक की मांगों का समर्थन किया और उनसे अपना अनशन समाप्त करने की भावुक अपील की.

शबाना आजमी की बिगड़ी तबीयत

दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे CJP संस्थापक अभिजीत दिपके से मिलने पहुंची थीं. हालांकि, वहां छोड़े गए आंसू गैस के गोलों के धुएं के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

इमरान खान और आयशा खान

मुंबई के शिवाजी पार्क में एक्टर इमरान खान खुद सड़क पर उतरकर छात्रों के साथ प्रोटेस्ट करते नजर आए. वहीं प्रदर्शन में हिस्सा ले रहीं एक्ट्रेस आयशा खान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया.


ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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