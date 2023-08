Sunny Deol Celebrate Raksha Bandhan With Esha Deol : बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल (Sunny Deol) इन दिनों अपनी फिल्म 'गदर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। सनी देओल फिल्म रिलीज होने के बाद भी लगातार अलग-अलग शहरों में जाकर प्रमोशन करने में बिजी हैं। सनी देओल के पारिवारिक रिश्तों के बारे में बात करें तो उनकी अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी और सौतेली बहनों ईशा देओल (Esha Deol) और आहना देओल से कुछ खास बॉन्डिंग नहीं है। बीते जून के महीने में जब सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी थी तब हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और आहना देओल को कथित तौर पर नहीं बुलाया गया था। हालांकि, ईशा देओल ने अपने सौतेले भाई सनी देओल के बेटे करण देओल को शादी की बधाई सोशल मीडिया के जरिए दि थी। इसके बाद ईशा देओल ने सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' के सक्सेस पर शुभकामनाएं दी हैं। ऐसा लग रहा है कि सनी देओल और उनकी सौतेली बहनों के बीच रिश्ते में सुधार आ रहा है। सनी देओल ने ईशा देओल और आहना देओल को अपनी फिल्म 'गदर 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था। अब जानकारी मिली है सनी देओल अपनी सौतेली बहनों के साथ रक्षा बधंन मनाएंगे। Also Read - Gadar 2 Box Office Day 8: बॉक्स ऑफिस पर छाए सनी देओल, 300 करोड़ी हुई 'गदर 2'

बॉलीवुडलाइफ को एक सोर्स ने बताया है कि सनी देओल अपनी सोतेली बहने ईशा देओल और आहना देओल के साथ रक्षा बंधन मनाएंगे। इस त्योहार पर दोनों सनी देओल को राखी भी बांध सकती हैं। सोर्स ने बताया है, 'सनी देओल इस समय बेहद खुश हैं क्योंकि उन्होंने फिल्म गदर 2 से लंबे समय के बाद सफलता देखी है और इसलिए वह अतीत की सभी बातों को भुलाकर वर्तमान पर ध्यान क्रेंदित करना चाहते हैं। इस साल सनी देओल अपने भाइयों बॉबी देओल और अभय देओल के साथ राखी बंधवाने के लिए अपनी सौतली बहन के घर जा सकते हैं।'

Friends love ? you all for making Gadar 2 a big success ?……Togetherness a great blessing ? pic.twitter.com/ftvGI5OWGO

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) August 13, 2023