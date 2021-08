Ganapath Release Date: KGF-Baahubali की राह चले Tiger Shroff, निर्माताओं ने किया मेगा ऐलान !!

Ganapath Release Date Tiger Shroff's film to release in two parts like KGF-Baahubali: वॉर (War) की बंपर सक्सेस के बाद अभी तक टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की कोई दूसरी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। ऐसे में इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मगर अब ये इंतजार और थोड़ा लंबा होने वाला है। ओनम के मौके पर बॉलीवुड फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ की मचअवेटेड फिल्म गणपत (Ganapath) की रिलीज डेट का निर्माताओं ने मेगा ऐलान कर दिया है। इस फिल्म को मेकर्स इस साल नहीं बल्कि अगले साल क्रिसमस के मौके पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। Also Read - Tiger Shroff की 200 करोड़ी फिल्म Ganapath से डेब्यू करेंगी Nupur Sanon? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

पूजा एंटरटेनमेंट और गुड कंपनी प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को मेकर्स साल 2022 में 23 दिसंबर के दिन रिलीज करेंगे। निर्माताओं ने ये जानकारी इस धमाकेदार वीडियो के जरिए दी है। लेकिन इसके साथ ही मेकर्स ने ऐलान कर दिया है कि टाइगर श्रॉफ और कृति सेनॉन स्टारर इस फिल्म को केजीएफ और बाहुबली की तर्ज पर एक नहीं बल्कि दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। वीडियो के अंत में लिखा है, ‘गणपत पार्ट 1, सिनेमाघरों में 23 दिसंबर 2022 के दिन।’ जिससे साफ होता है कि मेकर्स इस फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की तैयारी है। जारी किया गया ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

इस मेगा ऐलान के साथ ही टाइगर श्रॉफ के फैंस में एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ गया है। हालांकि अभी दर्शकों को इस फिल्म देखने के लिए एक लंबा इंतजार करना होगा। इस बीच फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ अपनी कई फिल्मों को लेकर बिजी हैं। वो गणपत के अलावा बागी 4, रैंबो और हीरोपंती 2 जैसी एक्शन ड्रामा फिल्म को लेकर सुर्खियों में है। इस बीच फिल्म स्टार अपने क्रेजी फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। साथ ही फिल्म स्टार अपने म्यूजिक वीडियोज को लेकर भी दर्शकों के बीच पहुंच रहे हैं। एक्टर ने अपने हिट म्यूजिक वीडियो अनबिलिवेबल के बाद वंदे मातरम म्यूजिक वीडियो के जरिए भी लोगों का प्यार बटोरा था। ये म्यूजिक वीडियो 15 अगस्त के मौके पर रिलीज किया गया था। जिसमें फिल्म स्टार बेहतरीन स्टंट सीन के साथ देश को नमन करते दिखे थे। दिलचस्प बात ये है कि इस गाने के बोल खुद एक्टर ने लिखे थे और साथ ही इसे गाया भी था।