Follow Us
  • सिंगर फाजिलपुरिया पर हमला करने वाले गैंगस्टर का फूटा गुस्सा, Mouni Roy संग अश्लील हरकत करने वालों को...

सिंगर फाजिलपुरिया पर हमला करने वाले गैंगस्टर का फूटा गुस्सा, Mouni Roy संग अश्लील हरकत करने वालों को दी धमकी

Gangster Deepak Nandal Post On Mouni Roy: एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ हाल ही में हरियाणा में हुए फंक्शन में बदसलूकी हुई. इस पर अब एक गैंगस्टर की नजर पड़ गई है और उसने मौनी संग बदतमीजी करने वालों को धमकी दी है.

By: Kavita  |  Published: January 27, 2026 10:32 AM IST

सिंगर फाजिलपुरिया पर हमला करने वाले गैंगस्टर का फूटा गुस्सा, Mouni Roy संग अश्लील हरकत करने वालों को दी धमकी

Gangster Deepak Nandal Post On Mouni Roy: हरियाणी में एक शादी समारोह में परफॉर्म करने गई एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया. मौनी रॉय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस घटना का खुलासा किया और बताया कि कैसे दो बुजुर्ग आदमी एक्ट्रेस के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे. इसे मामले पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी भड़ास निकाली और अब इस घटना पर एक गैंगस्टर की नजर भी पड़ गई है. सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक नंदाल ने इस पर रिएक्ट किया है और एक्ट्रेस के साथ बदसलूकी करने वालों को हिसाब बराबर करने की धमकी दी है.

मौनी रॉय संग हुई हरकत पर फूटा गैंगस्टर का गुस्सा

दीपक नांदल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने मौनी रॉय (Mouni Roy) के साथ हुई बदतमीजी पर अपना विचार रखे हैं. इस मामले पर पहले उन्होंने सरकार से एक्शन लेने की गुजारिश की है और फिर खुद मामले पर एक्शन लेने का ऐलान किया है. दीपक नांदल ने लिखा, 'राम-राम सभी को. मैं दीपक नांदल. मैंने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा. इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय करनाल में एक वेडिंग इवेंट पर परफॉर्म करने आई थीं. वहां उनके साथ दो बुज़ुर्गों ने उत्पीड़न (हैरसमेंट) किया. मैंने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 10 साल काम किया है, बतौर प्रोड्यूसर.'

हिसाब बराबर करने की दी धमकी

इसके आगे दीपक नांदल ने लिखा, 'हमने हरियाणा का नाम और हरियाणवी इंडस्ट्री को बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचाया है. इस तरीके के घटिया किस्म के लोग महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं. कोई मुंबई से उठकर यहां बदतमीज़ी सहने नहीं आया. तुमने पैसे दिए तो क्या उन्हें खरीद लिया? मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे आदमियों के साथ सख़्त कार्रवाई की जाए. नहीं तो मेरे पास इनकी पूरी डिटेल आ गई है, इनका हिसाब मैं खुद करूंगा.'

मौनी रॉय के साथ क्या हुआ था?

बता दें कि मौनी रॉय हाल ही में हरियाणा के करनाल में एक शादी में बतौर गेस्ट पहुंचीं. यहां पर एक्ट्रेस ने स्टेज पर परफॉर्म भी किया. इसी दौरान मौनी रॉय के साथ दो अधेड़ उम्र के आदमियों ने बदतमीजी की. वे दोनों एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने के अलावा गलत एंगल से फोटो तक खींचते हुए दिखे. इस वजह से एक्ट्रेस भड़क गईं और स्टेज छोड़कर चली गईं. इस बारे में मौनी ने डीटेल में अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा था. हालांकि, मौनी ने ये भी बताया कि वह मामला शांत होने के बाद वापिस गईं और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

