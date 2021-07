Gangubai Kathiawadi: Alia Bhatt स्टारर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी रिलीज, अटकलों पर आया मेकर्स का बड़ा बयान

Alia Bhatt starrer Gangubai Kathiawadi will not release on OTT: कोरोना लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद से ही मेकर्स अपनी रुकी हुई फिल्मों को रिलीज करने के लिए अच्छी डेट्स तलाश रहे हैं। कई निर्माताओं ने भरी नुकसान से बचने के लिए अपनी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैलसा लिया हैं। ऐसे में कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) को भी ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। हालांकि मेकर्स ने अब इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। Also Read - Alia Bhatt Upcoming Movies List: आलिया भट्ट की ये 6 फिल्में हिलाएंगी बॉक्स ऑफिस, RRR और Brahmastra से है 500 करोड़ की कमाई की उम्मीद

स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) फिल्म के लास्ट रिजल्ट से काफी खुश हैं। उन्हें लगता है कि फिल्म जिस तरह के सीन्स और इमोशन्स हैं, उन्हें बड़े पर्दे पर देखा जाए। गंगूबाई काठियावाड़ी उनकी अब तक की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। इन्हें किसी भी कीमत पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मेकर्स ने अब फैसला कर लिया है कि वो इस फिल्म ओटीटी नहीं बल्कि सिनेमाघरों में ही रिलीज करेंगे। वो अपनी ऑडियंस को निराश नहीं करना चाहते हैं।

आलिया भट्ट फिल्म में गंगा हरजीवनदास उर्फ गंगुबाई कोठेवाली का किरदार निभाती दिखाई देंगी। इस फिल्म में आलिया के अलावा अजय देवगन, हुमा कुरैशी, इमरान हाशमी, सीमा पाहवा और विजय राज जैसे कई किरदार मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। मेकर्स इन दिनों फिल्म की नई रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के अलावा आलिया भट्ट 'ब्रह्मास्त्र' में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर पहली बार ऑनस्क्रीन स्पेस शेयर करते दिखाई देंगे। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में आलिया-रणबीर के अलावा अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी दिखाई देंगे।