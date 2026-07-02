शादी टूटने की खबरों के बीच गौरव खन्ना की चमकी किस्मत, मेकर्स ने थमाया करोड़ों का तगड़ा प्रोजेक्ट

गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के तलाक की खबरों ने खलबली मचा दी है. आकांक्षा द्वारा 'लॉक अप 2' में किए गए इस चौंकाने वाले खुलासे के बीच, गौरव खन्ना की किस्मत चमक गई है.

गौरव खन्ना की चमकी किस्मत

गौरव खन्ना इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं. एक तरफ जहां उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार की खबरें फैंस का दिल तोड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके करियर ग्राफ में एक बहुत बड़ा और शानदार उछाल देखने को मिल रहा है. खबरों की मानें तो गौरव खन्ना के हाथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, जिसके बाद से उनके फैंस के बीच हलचल तेज हो गई है.

आकांक्षा चमोला के खुलासे ने सबको चौंकाया

दरअसल, यह पूरा मामला तब गरमाया जब गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो 'लॉक अप 2' के मंच पर एक बेहद हैरान करने वाला बयान दिया. आकांक्षा ने नेशनल टेलीविजन पर यह कबूल किया कि वह और गौरव एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं और तलाक लेने की राह पर हैं. आकांक्षा ने अपनी पर्सनल लाइफ का एक बड़ा सीक्रेट शेयर करते हुए बताया कि शादी के बाद बच्चों की प्लानिंग को लेकर उन दोनों की सोच में काफी अंतर आ गया था. शुरुआत में गौरव उनके फैसले के साथ थे, लेकिन वक्त के साथ गौरव का नजरिया पूरी तरह बदल गया, जिसके चलते उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ती चली गईं.

गौरव खन्ना को मिला बड़ा शो

पत्नी के इस बड़े खुलासे के बाद जहां सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हो रही हैं, वहीं डीएनए की एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौरव खन्ना को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के अपकमिंग रियलिटी शो 'द अलायंस' के लिए अप्रोच किया गया है. कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस हाई-प्रोफाइल शो के मेकर्स गौरव को अपने साथ जोड़ने के लिए काफी उत्सुक हैं. हालांकि, गौरव की तरफ से अभी तक इस शो का हिस्सा बनने को लेकर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

आपको बता दें कि गौरव खन्ना का शेड्यूल इस समय काफी टाइट है. 'द अलायंस' के अलावा, वे जल्द ही कलर्स टीवी के स्टंट बेस्ड मशहूर रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में भी अपना दम दिखाते नजर आएंगे, जिसका प्रीमियर आगामी 25 जुलाई को होने जा रहा है.

गौरव ने तोड़ी चुप्पी

इस पूरे विवाद और तलाक की खबरों के बीच जब गौरव खन्ना से एक इंटरव्यू में उनके और आकांक्षा के रिश्ते को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही संजीदगी से जवाब दिया. गौरव ने कहा, "मैं आकांक्षा के हर फैसले का पूरा सम्मान और सपोर्ट करता हूं और आगे भी हमेशा करता रहूंगा. मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूं." बता दें कि इस प्यारे कपल ने 24 नवंबर 2016 को कानपुर में बड़ी धूमधाम से तीन दिनों के रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.