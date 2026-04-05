गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने संस्कृत मंत्र का किया अपमान? अब सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहें ट्रोल

ग्लैमर की दुनिया में हर चीज कैमरों की नजर में होती है, और एक छोटी सी गलती भी बड़ा विवाद बन सकती है. आकांक्षा चमोला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान, जब वहां पवित्र संस्कृत मंत्र 'ओम शिवोहम' गूंज रहा था और उपस्थित लोग शांति से उसे सुन रहे थे, तब आकांक्षा के चेहरे के अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस कैमरे में कैद हो गए. 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला को एक इवेंट में 'ओम शिवोहम' मंत्र के दौरान अजीबोगरीब हाव-भाव बनाने के लिए जमकर ट्रोल किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे संस्कृत मंत्रों और धार्मिक गरिमा का अपमान बताया है.
क्यों हो रही है आकांक्षा की 'बेइज्जती'?
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां माहौल बेहद गंभीर और आध्यात्मिक था, वहीं आकांक्षा चमोला आड़े-टेढ़े मुंह बनाकर अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थीं. सोशल मीडिया यूजर्स को उनका यह बर्ताव बेहद नागवार गुजरा. कमेंट सेक्शन में गुस्से की लहर दौड़ गई. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "हद है, जरा भी समझ नहीं कि कहां कैसा व्यवहार करना चाहिए." वहीं एक दूसरे ने उनके पहनावे और व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा, "धार्मिक समारोह में ऐसी हरकतें शोभा नहीं देतीं, क्या इन्हें कोई तमीज सिखाने वाला नहीं है?"
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क्या 'स्टार-वाइफ' होना गुनाह है?
लगातार हो रही ट्रोलिंग के बीच, इन्फ्लुएंसर जयति अनस्क्रिप्टेड ने आकांक्षा का बचाव किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि गौरव खन्ना की 'बिग बॉस 19' में जीत क्या आकांक्षा के लिए मुसीबत बन गई है? जयति का तर्क है कि आकांक्षा के हर छोटे-बड़े कदम की इतनी बारीकी से जांच क्यों की जा रही है? उन्होंने कहा कि जब गौरव अपने शो 'अनुपमा' के लिए रोमांटिक सीन करते हैं, तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन आकांक्षा को सिर्फ अपना काम करने या सामान्य व्यवहार करने पर भी चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाने लगता है.
विवादों से पुराना नाता
यह पहली बार नहीं है जब आकांक्षा चमोला को आलोचना झेलनी पड़ी हो. इससे पहले, कोरियोग्राफर अवेज दरबार के साथ उनके एक डांस वीडियो को लेकर भी काफी बवाल मचा था. उस वक्त तो लोगों ने उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार तक की अटकलें लगा दी थीं. विवादों से इतर, आकांक्षा अपने करियर पर भी ध्यान दे रही हैं. उनका नया शो 'दिल धोखा और इच्छा' हाल ही में 12 फरवरी 2026 को शेमारूमी पर लॉन्च हुआ है. इस शो के प्रमोशन इवेंट में भी वह कुंवर अमर और अली हसन के साथ नजर आई थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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