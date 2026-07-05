आमिर खान की बेगम बनते ही सातवें आसमान पर पहुंची गौरी स्प्रैट की खुशी, वायरल तस्वीर पर टिक जाएंगी निगाहें

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Photo: आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को शादी कर ली है. उनकी शादी से जुड़ी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है.

आमिर खान से शादी करके गौरी स्प्रैट बहुत खुश नजर आईं.

बॉलीवुड स्टार आमिर खान (Aamir Khan) और उनकी गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) की शादी की खबर जबसे आई थी तब से 5 जुलाई का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. फाइनली, इस कपल ने कानूनी तौर पर एक दूसरे का हाथ थाम लिया है और पति-पत्नी बन गया है. आमिर खान ने अपने घर पर ही गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की है. इस शादी के दौरान दोनों की फैमिली के साथ ही करीबी दोस्त मौजूद रहे. आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में मुकेश अंबानी, राज ठाकरे, इरफान पठान, रिया चकर्वती समेत बड़ी हस्तियां नजर आईं. इसी बीच शादी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि आमिर खान के साथ शादी करके गौरी स्प्रैट खुशी से चहक उठीं. इस कपल की ये तस्वीर काफी पसंद की जा रही है.