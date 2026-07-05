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आमिर खान की बेगम बनते ही सातवें आसमान पर पहुंची गौरी स्प्रैट की खुशी, वायरल तस्वीर पर टिक जाएंगी निगाहें

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Photo: आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को शादी कर ली है. उनकी शादी से जुड़ी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 5, 2026 5:52 PM IST
आमिर खान की बेगम बनते ही सातवें आसमान पर पहुंची गौरी स्प्रैट की खुशी, वायरल तस्वीर पर टिक जाएंगी निगाहें

आमिर खान से शादी करके गौरी स्प्रैट बहुत खुश नजर आईं.

बॉलीवुड स्टार आमिर खान (Aamir Khan) और उनकी गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) की शादी की खबर जबसे आई थी तब से 5 जुलाई का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. फाइनली, इस कपल ने कानूनी तौर पर एक दूसरे का हाथ थाम लिया है और पति-पत्नी बन गया है. आमिर खान ने अपने घर पर ही गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की है. इस शादी के दौरान दोनों की फैमिली के साथ ही करीबी दोस्त मौजूद रहे. आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में मुकेश अंबानी, राज ठाकरे, इरफान पठान, रिया चकर्वती समेत बड़ी हस्तियां नजर आईं. इसी बीच शादी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि आमिर खान के साथ शादी करके गौरी स्प्रैट खुशी से चहक उठीं. इस कपल की ये तस्वीर काफी पसंद की जा रही है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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