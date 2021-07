Geeta Basra और Harbhajan Singh के घर फिर से गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटे को जन्म

Geeta Basra and Harbhajan Singh Blessed with a baby boy: बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बसरा (Geeta Basra) और भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) एक बार फिर माता-पिता बन गए हैं। गीता बसरा ने बेबी बॉय को जन्म दिया है। भारतीय क्रिकेटर ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से की है। हरभजन ने बताया है कि गीता और उनका बेटा दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने अपने बच्चे को एक 'अद्भुत उपहार' भी कहा क्योंकि हरभजन ने एक बार फिर पिता बनने के बारे में उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने अपने नोट में सभी को शुभकामनाओं और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। Also Read - बॉलीवुड की इन 6 अदाकाराओं ने क्रिकेटर्स से शादी कर लिया एक्टिंग की दुनिया से संन्यास, एक ने तो दी हैं कई ब्लॉकबस्टर फिल्में, देखें PHOTOS

हरभजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'एक बेबी बॉय के रूप में आशिर्वाद मिला है। शुकर आ तेरा मालका।' अपने बयान में, हरभजन ने लिखा, 'हमारे लिए एक नया छोटा हाथ, उनका प्यार भव्य है, सोने की तरह कीमती है। एक अद्भुत उपहार, इतना खास और मीठा। हमारे दिल भरे हुए हैं, हमारा जीवन पूरा हुआ। स्वस्थ बच्चे के साथ हम इस आशीर्वाद के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। गीता और बच्चा दोनों ठीक हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं हैं और अपने सभी शुभचिंतकों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं।'

हरभजन ने जैसे ही अपने बच्चे के जन्म के बारे में बताया, वैसे ही फैंस कमेंट सेक्शन में दोबारा माता-पिता बनने के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक फैन ने लिखा, 'बधाई हो सर। आप सभी को आशीर्वाद।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'बहुत बहुत मुबारक पाजी।' बीते महीने गीता बसरा की गोद भराई हुई थी। यही नहीं गीता की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। गीता और हरभजन ने 2015 में शादी की थी। गीता और हरभजन ने 2016 में अपनी बेटी हिनाया हीर प्लाहा का स्वागत किया था। Also Read - Harbhajan Singh की बीवी Geeta Basra ने दी बेबी शावर पार्टी, दोस्तों को वीडियो कॉल पर दिखाया खास केक