  • Golden Globes 2026 को भारत में लाइव देखने के लिए हो जाएं तैयार, यहां मिलेगी सीधी लिंक...

Golden Globes 2026 को भारत में लाइव देखने के लिए हो जाएं तैयार, यहां मिलेगी सीधी लिंक

Golden Globes 2026 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस बार यह भारतीय फैंस के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रियंका चोपड़ा बतौर प्रेजेंटर नजर आएंगी. ऐसे में अगर आप भी इस शानदार इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं आप इसे कब और कहां देख सकते हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 12, 2026 12:00 AM IST

Golden Globes 2026 को भारत में लाइव देखने के लिए हो जाएं तैयार, यहां मिलेगी सीधी लिंक

Golden Globes 2026: हॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस रातों में से एक 'गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026' (Golden Globes 2026) का बिगुल बज चुका है. दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि, इस साल 'गोल्डन ग्लोब' की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी. वहीं इस बार का 'गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स' इसलिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) बतौर प्रेजेंटर नजर आएंगी. ऐसे में भारत में रहने वाले फिल्म लवर्स के लिए ये खबर बेहद खास हो गई है. अगर आप भी इस शानदार इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए है. क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं, कि इस अवॉर्ड शो को कब और कहां लाइव देखा जा सकता है.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Golden Globes Golden Globes 2026 Golden Globes 2026 Live Golden Globes 2026 Winners Priyanka Chopra