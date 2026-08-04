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'गजनी' फेम एक्टर Pradeep Rawat का निधन, 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Pradeep Rawat Death: 'गजनी' और 'लगान' फेम दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर के दोस्त यशपाल शर्मा ने इस दुखद खबर की पुष्टि करते हुए श्रद्धांजलि दी.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 4, 2026 10:34 PM IST
'गजनी' फेम एक्टर Pradeep Rawat का निधन, 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन

Pradeep Rawat Dies at 74: फिल्म इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है. 'गजनी' और 'लगाना' जैसी मूवीज में अपने दमदार किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले दिग्गज अभिनेता प्रदीप रावत (Pradeep Rawat) का 74 साल की उम्र में निधन (Pradeep Rawat Death News) हो गया है. उनके निधन की खबर उनके साथी कलाकार और दोस्त यशपाल शर्मा ने शेयर की. उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अपने पुराने दोस्त को श्रद्धांजलि दी.

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दोस्त ने की निधन के खबर की पुष्टि

यशपाल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, 'प्रदीप रावत, हमारे 'गजनी' के देवा और 'लगान' के किरदार. RIP.' एक्टर के निधन की खबर सामने आते ही इंडस्ट्री से लेकर फैंस के बीच तक शोक की लहर दौड़ गई. एक्टर के चाहने वाले सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. लोगों ने कमेंट कर उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई और दिवंगत अभिनेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

कैसे हुई Pradeep Rawat की मौत?

वहीं, प्रदीप रावत के मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि एक्टर पिछले 4 सालों से कैंसर से जूझ रहे थे और बीमारी दोबारा लौट आई थी. उन्होंने कहा, 'वह कैंसर से पीड़ित थे और बीमारी फिर से हो गई थी. कुछ घंटे पहले ही उनका निधन हुआ है.' रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैंसर के दोबारा होने के बाद प्रदीप रावत करीब एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा है.

कौन थे Pradeep Rawat?

प्रदीप रावत भारतीय सिनेमा के जाने-माने कैरेक्टर एक्टर्स में से एक थे. उन्होंने हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया. खासतौर पर विलेन के किरदारों में उनकी अलग पहचान थी. 21 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे प्रदीप रावत ने हिंदी सिनेमा में 'मेरी जंग' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद बी.आर. चोपड़ा के मशहूर टीवी शो 'महाभारत' में अश्वत्थामा का किरदार निभाकर उन्हें घर-घर में पहचान मिली. चार दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया. इनमें 'सरफरोश', 'लगान', 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई', 'गजनी', 'सिंह इज ब्लिंग', 'टाइगर जिंदा है' और 'छावा' जैसी फिल्में शामिल हैं.

इन अवॉर्ड्स को कर चुके हैं अपने नाम

'लगान' और 'सरफरोश' में उनके काम को खूब पसंद किया गया. वहीं, साउथ सिनेमा में उन्हें बड़ा ब्रेक एस.एस. राजामौली की फिल्म 'सई' से मिला. इस फिल्म में उनके विलेन के किरदार को काफी पसंद किया गया और उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट विलेन (तेलुगु) भी मिला. इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कई फिल्मों में काम किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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