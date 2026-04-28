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जिमी फॉलन के 'द टुनाइट शो' में दोबारा तहलका मचाने आ रहे हैं ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ, फैंस हुए क्रेजी

भारतीय सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ 28 अप्रैल को मशहूर अमेरिकी टॉक शो 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन' में वापसी कर रहे हैं. इस खबर से दिलजीत दोसांझ के फैंस बेहद खुश हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 28, 2026 8:05 AM IST

जिमी फॉलन के 'द टुनाइट शो' में दोबारा तहलका मचाने आ रहे हैं ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ, फैंस हुए क्रेजी
'द टुनाइट शो' में आ रहें हैं दिलजीत दोसांझ

पंजाबी संगीत और सिनेमा को सात समंदर पार एक नई पहचान दिलाने वाले दिलजीत दोसांझ एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. मंगलवार, 28 अप्रैल को दिलजीत दुनिया के सबसे मशहूर टॉक शोज में से एक, 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' में अपनी ग्रैंड वापसी करने जा रहे हैं. इस खबर से सिंगर के फैंस बेहद खुश हैं.

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यह पहली बार नहीं है जब दिलजीत दोसांझ ने जिमी फॉलन के मंच पर कदम रखा है. जिमी फॉलन के शो में उनकी मौजूदगी का मतलब है देसी स्वैग, उनकी सिग्नेचर कॉमेडी और धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस का एक और जबरदस्त कॉम्बिनेशन. सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद से ही फैंस के बीच भारी क्रेज है. एक बात तो तय है कि 28 अप्रैल की रात 'द टुनाइट शो' के मंच पर पंजाबी वाइब्स का बोलबाला रहने वाला है.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Diljit Dosanjh Diljit Dosanjh Show Jimmy Fallon