जिमी फॉलन के 'द टुनाइट शो' में दोबारा तहलका मचाने आ रहे हैं ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ, फैंस हुए क्रेजी

भारतीय सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ 28 अप्रैल को मशहूर अमेरिकी टॉक शो 'द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन' में वापसी कर रहे हैं. इस खबर से दिलजीत दोसांझ के फैंस बेहद खुश हैं.

By: Shreya Pandey | Published: April 28, 2026 8:05 AM IST

पंजाबी संगीत और सिनेमा को सात समंदर पार एक नई पहचान दिलाने वाले दिलजीत दोसांझ एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं. मंगलवार, 28 अप्रैल को दिलजीत दुनिया के सबसे मशहूर टॉक शोज में से एक, 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' में अपनी ग्रैंड वापसी करने जा रहे हैं. इस खबर से सिंगर के फैंस बेहद खुश हैं.

यह पहली बार नहीं है जब दिलजीत दोसांझ ने जिमी फॉलन के मंच पर कदम रखा है. जिमी फॉलन के शो में उनकी मौजूदगी का मतलब है देसी स्वैग, उनकी सिग्नेचर कॉमेडी और धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस का एक और जबरदस्त कॉम्बिनेशन. सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद से ही फैंस के बीच भारी क्रेज है. एक बात तो तय है कि 28 अप्रैल की रात 'द टुनाइट शो' के मंच पर पंजाबी वाइब्स का बोलबाला रहने वाला है.

Read more