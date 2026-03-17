गिप्पी ग्रेवाल को गोल्डी बराड़ ने सरेआम दी मौत की धमकी, पंजाबी इंडस्ट्री में फिर मची दहशत...

सिद्धू मूसेवाला की दुखद घटना के बाद पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर दहशत का माहौल है. पिछले कुछ दिनों से लगातार कई नामी हस्तियों को धमकियां मिल रही हैं. गायक बादशाह के बाद अब पंजाबी सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल को जान से मारने की धमकी मिली है. इस खबर ने तब तूल पकड़ा जब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक ऑडियो मैसेज शेयर किया. इस ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बता रहा है और गिप्पी ग्रेवाल को सीधे तौर पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है.
Disturbed to learn that our superstar Gippy Grewal received a threat from notorious gangster Goldy Brar — right after CM @BhagwantMann withdrew his security cover, just because he came to meet me at my Badal residence recently!
No one is safe in Punjab anymore, as law and order…
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) March 17, 2026
