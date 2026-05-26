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Governor trailer: 2 मिनट 54 सेकंड के ट्रेलर में दिखी मनोज बाजपेयी के मास्टरप्लान की झलक, Video देक यूजर्स बोले- 'बवाल है'

Governor trailer Out: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म 'गर्वनर' का मेकर्स ने ट्रेलर जारी कर दिया है. जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 26, 2026 9:27 PM IST
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'गवर्नर' का ट्रेलर आउट

Governor The Silent Saviour Trailer Out: बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) अपनी दमदार एक्टिंग और आइकॉनिक किरदारों के लिए जानें जाते हैं. वहीं एक बार फिर एक्टर ऐसा ही कुछ दर्शकों के बीच लेकर आने के लिए तैयार हैं. 'शूल', 'सत्या' और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा चुके एक्टर अब सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म 'गर्वनर: द सेवियर' (Governor The Silent Saviour) से थिएटर्स में बवाल काटने आ रहे हैं. डायरेक्टर और एक्टर चिन्मय मांडलेकर के डायरेक्शन में बनीं मनोज बाजपेयी स्टारर 'गर्वनर: द सेवियर' का अब मेकर्स ने ट्रेलर (Governor The Silent Saviour Trailer) जारी किया है, जिसमें एक्टर के ऐसे मास्टरप्लान की झलक देखने को मिली है, जिससे बड़े-बड़े लोग हिल जाएंगे.

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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