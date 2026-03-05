ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'लोग लॉयल दिखते हैं लेकिन...' धोखा देने का आरोप लगाने वाली पत्नी सुनीता पर भड़के गोविंदा, ...

'लोग लॉयल दिखते हैं लेकिन...' धोखा देने का आरोप लगाने वाली पत्नी सुनीता पर भड़के गोविंदा, जमाने के सामने उड़ाई धज्जियां

Govinda adresses on wife Sunita allegation: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने हाल ही में एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर लगने के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है. गोविंदा ने इस बार अपनी पत्नी को ऐसा करारा जवाब दिया है, जिसे सुनकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 5, 2026 12:32 PM IST

'लोग लॉयल दिखते हैं लेकिन...' धोखा देने का आरोप लगाने वाली पत्नी सुनीता पर भड़के गोविंदा, जमाने के सामने उड़ाई धज्जियां
'लोग लॉयल दिखते हैं लेकिन...' धोखा देने का आरोप लगाने वाली पत्नी सुनीता पर भड़के गोविंदा

Govinda addresses on wife Sunita allegation: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) के पास भले ही काम न हो लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के चलते वो आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं. अक्सर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के बयान वायरल होते है जिनमें वो अपने पति पर धोखा देने के आरोप लगाती हैं. अब तो गोविंदा और सुनीता अहूजा के झगड़ों से उनके परिवार के लोग भी परेशान हो चुके हैं. कुछ समय पहले ही कृष्णा अभिषेक ने ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया था कि ये उनके आपस का मामला है. इसी बीच गोविंदा ने सुनीता को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. गोविंदा ने दबी जबान में दावा किया है कि उनके आसपास भी लॉयल लोग नहीं हैं. लोग बस देखने में ही सगे लगते हैं. एक इंटरव्यू में बात करते हुए गोविंदा ने कहा, जब एक इंसान चुप होकर सारी बात सुन रहा हो तो एक बात समझनी चाहिए. हो सकता है कि ये बातें उस शख्स के लिए दर्दनाक हों. कुछ लोग देखने में ईमानदार और लॉयल नजर आते हैं, लेकिन कभी-कभी हकीकत कुछ और होती है. ईमानदारी और लॉयलटी बहुत कम लोगों में होती हैं. ये बयान देकर गोविंदा ने हंगामा मचा दिया है. लोग कह रहे हैं कि ईमानदारी और लॉयलटी की बात करते हुए गोविंदा ने सुनीता के बारे में ही बात की है. हालांकि इस बयान को देते समय गोविंदा ने किसी का नाम नहीं लिया.

Also Read
गोविंदा का करियर किसने किया बर्बाद? सालों बाद इस मशहूर एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, जानें क्या है पूरा मामला

सुनीता को लेकर गोविंदा ने साध रखी है चुप्पी

आपको बता दें कि बीते कई महीनों से गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें आ रही हैं. लोग इन दोनों के बारेमें बात कर रहे हैं. सुनीता भी लगातार गोविंदा पर आरोप लगा रही हैं. वहीं गोविंदा आराम से बैठकर अपने घर पर तमाशा देख रहे हैं. गोविंदा ने कभी भी खुद पर लग रहे आरोपों के बारे में खुलकर बात नहीं की है. गोविंदा बस दबी जबान में अपनी राय रख निकल जाते हैं. इस बार भी गोविंदा ने कुछ ऐसा ही किया है.

Also Read
Govinda को देखने के लिए बेकरार थे 15 हजार फैंस, शो में नहीं पहुंचे एक्टर, फिर स्टेज पर...

हाल ही में गोविंदा को मिला था सरप्राइज

हाल ही में गोविंदा को उनके कुछ फैंसने सरप्राइज दिया था. गोविंदा एक ऑफिस में पहुंचे थे. यहां पर जेनजी जनरेशन के लोगों ने गोविंदा के गानों पर खूब ठुमके लगाए. गोविंदा जेनजीस का इतना प्यार देखकर काफी खुश हो गए. जिसके बाद गोविंदा की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस वीडियो में गोविंदा सब लोगों का डांस इंजॉय करते नजर आए हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
वैलेंटाइन डे पर पति की बाहों में रोमांटिक हुई गोविंदा की भांजी, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं प्यारी फोटोज

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Bollywood Gossip Bollywood News Govinda Sunita Ahuja