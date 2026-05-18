Govinda के बाउंसर्स की पैप्स से हुई झड़प, एक्टर ने किया बीच-बचाव, वायरल हुआ Video

Govinda Video: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के बाउंसर्स का पैपराजी साथ विवाद हो गया. झगड़े को सुलझाने के लिए एक्टर को बीच में आना पड़ा. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

गोविंदा का वीडियो वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार गोविंदा (Govinda) इन दिनों लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. हालांकि, वह अपने करियर और फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. गोविंदा के पास अभी फिल्में नहीं हैं और काफी समय एक्टिंग से दूरी बनाए हुए हैं. इसके बाद भी फैंस के बीच उनका क्रेज कम नहीं हुआ है. वह जहां भी जाते हैं कि फैंस एक झलक देखने के लिए उतावले हो उठते हैं. इसी बीच गोविंदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके बाउंसर्स और पैप्स के बीच विवाद हो गया. इसके बाद एक्टर ने ये झगड़ा शांत करवाया.

गोविंदा के व्यवहार की हो रही तारीफ

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गोविंदा के बाउंसर्स ने पैपराजी को रोका और उन्हें हाथ लगाया. इसके बाद पैप्स और बाउंसर्स में झड़प हो गई. मामले को बढ़ता देख गोविंदा आगे आए और गरम माहौल को शांत करवाया. उन्होंने सबको चुप करवाया और स्थिति को संभाला. गोविंदा के इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है. बताते चलें कि गोविंदा बीती रात एक इवेंट में पहुंचे थे और ब्लैक सूट में काफी स्मार्ट लग रहे थे. गोविंदा जिस इवेंट में पहुंचे थे, वहां मौजूद उनके तमाम चाहने वाले उनकी एक झलक देखने के लिए बेकरार दिखे. इस इवेंट के दौरान गोविंदा ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस को खुश कर दिया.

सुनीता आहूजा पति गोविंदा को लेकर देती हैं बयान

गौरतलब है कि गोविंदा साल 2019 में फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे. इसके बाद वह किसी फिल्म में काम करते नहीं दिखाई दिए हैं. इस तरह से गोविंदा बीते 7 साल से एक्टिंग की दुनिया से दूर बने हुए हैं. फैंस चाहते हैं कि उनके पसंदीदा एक्टर की जल्द कोई फिल्म रिलीज हो. गोविंदा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सर्खियों में छाए रहते हैं. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर कोई ना कोई बयान देती हैं और एक्टर चर्चा में आ जाते हैं. सुनीता आहूजा अक्सर पति गोविंदा पर निशाना साधती हैं. उनका कहना है कि गोविंदा ने बेटे यशवर्धन के करियर को आगे बढ़ाने मदद नहीं की. इसके अलावा वह एक्टर के अफेयर को लेकर भी बयान देती नजर आई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.