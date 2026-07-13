बड़े पर्दे पर फिर लौटेगा Govinda का 90s वाला जादू? 7 साल बाद करने जा रहे कमबैक, नई एक्ट्रेस संग मचाएंगे धमाल!

Govinda Upcoming Movie: 90s के सुपरस्टार गोविंदा 7 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार कमबैक के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने अपनी नई फिल्म के साथ-साथ नई एक्ट्रेस का भी खुलासा कर दिया है. आइए जानते हैं गोविंदा इस बार पर्दे पर किस हसीना के साथ अंखियां लड़ाते नजर आएंगे.

7 साल बाद कमबैक के लिए तैयार गोविंदा

Govinda's Comeback After 7 Years: 90 के दशक में अपनी कातिलाना कॉमिक टाइमिंग, अनमैच्ड स्वैग और आइकॉनिक डांस स्टेप्स से पूरे देश को नचाने वाले 'चीची' यानी गोविंदा (Govinda) एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 7 साल के लंबे इंतजार के बाद गोविंदा अब वापसी करने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी मच-अवेटेड कमबैक फिल्म 'रूपा' का ऑफिशियल एलान भी कर दिया है. लेकिन ट्विस्ट सिर्फ इतना नहीं है! इस बार गोविंदा (Govinda Upcoming Movie) किसी पुरानी को-स्टार के साथ नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई और फ्रेश एक्ट्रेस के साथ रोमांस का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे. इस मूवी के ऐलान के बाद ही ये सवाल उठ रहा है कि क्या गोविंदा अपनी इस नई फिल्म और एक्ट्रेस के साथ सिनेमाघरों में वही 90s वाला जादू और क्रेज दोबारा वापस ला पाएंगे? आइए जानते हैं 'हीरो नंबर 1' की ये नई हीरोइन कौन है.

7 साल बाद इस एक्ट्रेस संग स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे गोविंदा

13 जुलाई 2026, सोमवार को गोविंदा (Govinda Movie) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर तो बात की ही, साथ ही अपनी अपकमिंग फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की. एक्टर ने अपनी आने वाली मूवी 'रूपा' की अनाउंसमेंट की, जिसमें वो नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार (Rani Swarnkar) के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. रानी को थिएटर और स्टेज बैकग्राउंड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन गोविंदा के साथ वो 'रूपा' (Roopa) में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू कर रही हैं. बता दें कि, गोविंदा अपनी कमबैक मूवी में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस मूवी को वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं.

कमबैक पर एक्टर ने कही ये बात

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने कमबैक पर बात करते हुए गोविंदा ने कहा, 'अब मैं तैयार हूं. अब आगे आप पूरी कास्ट को देख पाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग तरह की फिल्म होगी खासकर यंगस्टर्स के लिए. बहुत ही उम्मीदों के साथ यंगस्टार्स शुरुआत करते हैं, लेकिन कभी-कभार वो भटक जाते हैं. माया का जो हिस्सा हम दिखा सकते हैं वो मैं अब इस फिल्म में दिखाने जा रहा हूं. यंगस्टर्स भीड़ में खोए हुए व्यक्ति की तरह न लगे.'

आखिरी बार किस मूवी में नजर आए थे गोविंदा?

आपको बता दें कि, गोविंदा को आखिरी बार साल 2019 में आई फिल्म 'रंगीला राजा' में देखा गया था. इस मूवी में वो डबल रोल निभाते नजर आए थे. हालांकि, ये मूवी सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप हो गई. इसके बाद वो साल 2022 में डॉक्यूमेंट्री Naam Tha Kanhaiyalal में दिखे थे. इसके बाद वो पर्दे से गायब हैं और अब 7 साल बाद पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…