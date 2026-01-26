खत्म हुआ करियर? स्कूल के एनुअल डे पर Govinda ने लगाए ठुमके, एक्टर को स्टेज पर डांस करते देख हैरान हुए फैंस

Govinda Dance Video: अभिनेता गोविंदा के कुछ वीडियोज वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता डांस करते दिख रहे हैं. उनके ये वीडियोज स्कूल के हैं. आइए आपको पूरा माजरा बताते हैं.

Govinda Dance Video: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने इंडस्ट्री में अपने शानदार काम से एक गहरी छाप छोड़ी है. वह बेशक इन दिनों फिल्मों में नहीं आ रहे हैं लेकिन अभिनेता अपने कमबैक पर कई बार बात करते दिखे हैं. इतना ही नहीं, गोविंदा ने कई रियलिटी शो में भी आते हैं, जिससे वह लाइमलाइट का हिस्सा बने रहते हैं लेकिन इन सबके बीच अब गोविंदा की कुछ ऐसे वीडियोज सामने आए हैं, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि शायद अब अभिनेता का कमबैक होना नामुमकिन हो गया है. इन वीडियोज में गोविंदा स्टेज पर डांस करते दिख रहे हैं और ये स्टेज एक स्कूल का है. लोग वीडियोज पर हैरान करने वाले कमेंट कर रहे हैं.

गोविंदा के वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर गोविंदा (Govinda) के डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो प्रतापगढ़ के एक स्कूल के हैं. इस स्कूल के एनुअल डे पर गोविंदा बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे. इस मौके पर स्कूल में उनका शानदार अंदाज में स्वागत किया गया तो बदले में गोविंदा ने भी बच्चों की डांस परफॉर्मेंस को एन्जॉय किया, लेकिन इस एनुअल डे का मजा तब डबल हुआ जब गोविंदा खुद स्टेज पर आए. गोविंदा ने स्कूल के एनुअल डे पर एक के बाद एक कई गानों पर डांस किया. उन्होंने अपने ही फिल्मों के गानों पर जमकर ठुमके लगाए. अभिनेता ने अपने पॉपुलर गाने 'मैं तो रस्ते से जा रहा था...' और 'यू पी वाला ठुमका' पर जमकर डांस किया, जिससे हर कोई हैरान रह गया. अभिनेता की परफॉर्मेंस पर सभी लोग तालियां बजाते रह गए. गोविंदा का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

गोविंदा के वीडियो पर लोगों के रिएक्शन

गोविंदा के ये वीडियोज सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बन गया है. कुछ लोग अभिनेता की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने इसे गोविंदा का डाउनफॉल बता दिया है. लोगों का मानना है कि अब अभिनेता को मजबूरी में स्कूल में डांस करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा. इस वीडियो पर एक यूजर ने कहा, 'सब कुछ ठीक है ना?' दूसरे यूजर ने कहा, 'गोविंदा को ऐसा डांस करते देखना सच में दिल तोड़ने वाला है.'

विवादों में हैं गोविंदा

बता दें कि गोविंदा इन दिनों विवादों में हैं. गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा ने अभिनेता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक शामिल है. दोनों के तलाक की खबरें तक सामने आ चुकी हैं.

