Govinda ने पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों पर किया पलटवार, कहा- 'मैंने परिवार के लिए...'...

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर गोविंदा (Govinda) बीते काफी समय से फिल्मी दुनिया से दूर हैं लेकिन अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) आए दिन अपने पति को लेकर कोई ना कोई बयान दे देती हैं और फिर मामला गर्म हो जाता है. सुनीता आहूजा ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके पति गोविंदा ने उनके बेटे यश के फिल्मी करियर को लेकर कोई मदद नहीं की है. सुनीता आहूजा के आरोपों को लेकर एक्टर ने पलटवार किया है. आइए जानते हैं कि गोविंदा ने क्या कहा है.
गोविंदा ने पत्नी के आरोपों पर दिया जवाब
गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों पर जवाब दिया है. न्यूज एजेंसी 'एएनआई' से बात करते हुए गोविंदा ने कहा, 'जिस समय मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला तो मैंने सोचा कि मेरे स्पर्धा, द्वेष, ईर्ष्या... इन सभी के चलते किसी प्रकार की तकलीफ ना दें. खासतौर पर बच्चों के लिए. तो मैं बाहर आ गया. मैं घर परिवार के लिए बाहर आ गया. मैंने नाडियाडवाला से कहा और उन्होंने उसे फिल्ममेकिंग के अलग-अलग पहलुओं को सीखने में मदद की. मुझसे ज्यादा पूछा नहीं गया. ऐसा माहौल घर में तैयार था कि जिसमें मैं फिल्मी रिश्ते में नाकामयाब हूं.' इस तरह से गोविंदा ने अपना पक्ष रखा है.
#WATCH मुंबई: बेटे के करियर को सपोर्ट न करने के पत्नी के आरोपों पर अभिनेता गोविंदा ने कहा, "...मैंने अपने परिवार के लिए राजनीति छोड़ दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वेष किसी भी प्रकार से मेरे पारिवारिक जीवन में दखल दे, खासकर मेरे बच्चों पर... मैंने नाडियाडवाला से मेरे बेटे… pic.twitter.com/z8ZhsNoGfU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 10, 2026
सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर की कई बातें
गोविंदा और उनकी पत्नी के रिश्ते में उतार-चढ़ाव की खबरें अक्सर आती रहती हैं. सुनीता आहूजा बीते कई महीनों से पति गोविंदा को लेकर कई बयान देती नजर आई हैं. इसमें गोविंदा के अफेयर की बातें भी शामिल हैं. वहीं, कुछ दोनों पहले खबर आई थी कि दोनों तलाक लेने वाले हैं. हालांकि, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं निकली. बताते चलें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी और दोनों एक बेटी टीना आहूजा और एक बेटा यश आहूजा है. फिलहाल, गोविंदा और सुनीता आहूजा की जिंदगी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
