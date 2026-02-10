ENG हिन्दी
  • 'लोगों को मुझे बर्बाद करने की खुजली...' गुस्से में लाल Govinda ने खोली बॉलीवुड की पोल, अमि...

'लोगों को मुझे बर्बाद करने की खुजली...' गुस्से में लाल Govinda ने खोली बॉलीवुड की पोल, अमिताभ बच्चन का लिया नाम

Govinda On Bollywood Dark Side: गोविंदा ने हाल ही में उन लोगों को खरी खोटी सुनाई है, जो इंडस्ट्री में उनका मजाक उड़ाते हैं. एक्टर ने इस मौके पर अमिताभ बच्चन का भी नाम लिया.

By: Kavita  |  Published: February 10, 2026 1:33 PM IST

Govinda On Bollywood Dark Side: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा काफी समय से चर्चा में बने हुए हैं. गोविंदा बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश में लगे हैं लेकिन उनका कहना है कि इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स की वजह से वह फिर से फिल्मों में वापिस नहीं आ पा रहे हैं. इस वजह से अभिनेता ने अब तक कई तीखे बयान भी दिए हैं और इसी कड़ी में गोविंदा ने नई चीजें बोली हैं. एक्टर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के डार्क साइड को टारगेट करते हुए डेंगू और औरंगजेब जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है.

गोविंदा ने मजाक उड़ाने वाले को लिया आड़े हाथ

हाल ही में गोविंदा (Govinda) से एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात. इस दौरान अभिनेता से उनकी नाकामयाबी के पूरा में पूछते हुए सवाल किया गया कि लोग कहते हैं कि वह सेट पर काफी देरी से आते थे. इस पर गोविंदा ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें, संजय दत्त या सलमान खान जैसे कलाकारों को इंडस्ट्री में बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जाते थे. अमिताभ बच्चन जी तो हमेशा ही टाइम पर सेट पर आते थे तो फिर उन्हें एक समय पर काफी सालों तक काम नहीं मिला था. ये सब एक प्लान के तहत ही किया जाता है ताकि इंडस्ट्री से किसी को आराम से आउट किया जा सके और कोई सवाल भी न उठाए. अभिनेता का कहना है कि ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि कई कलाकारों के साथ हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता.

किन लोगों को गोविंदा ने थी धमकी?

करण जौहर ने फिल्म माय नेम इज गोविंदा बनाई थी. उस फिल्म का जिक्र करते हुए भी गोविंदा ने अपनी भड़ास निकाली थी. उन्होंने कहा कि कई लोग है जो उनकी पर्सनल लाइफ का मजाक उड़ाने की कोशिश करते रहते हैं. गोंविदा ने गुस्से में कहा कि अगर ऐसे लोग कभी मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं उन्हें रजनीकांत की तरह भरी महफिल में प्रसाद दूंगा. इस मौके पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी की बात की और कहा कि जब वह अपनी किताब लिखेंगे तो कई लोगों को उस पर यकीन नहीं होगा और लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे. गोविंदा ने बताया कि इंडस्ट्री में अपनी दुकान चलाने के लिए लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और वे लोग सिर्फ गलत करते हैं.

गोविंदा ने फैंस से की गुजारिश

गोविंदा ने आखिर में अपने फैंस से गुजारिश की है कि वह किसी भी गलत अफवाहों पर ध्यान न दे. उनका सितारा कभी डूब नहीं सकता. उनके साथ माता पिता का आशीर्वाद है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

