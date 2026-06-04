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'हमारे जैसे गरीबों को उठाया', पहलाज निहलानी के निधन से टूटे गोविंदा ने कही ये बात

Govinda On Pahlaj Nihalani Death: पहलाज निहलानी का निधन पर सेलिब्रेटीज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. वहीं, गोविंदा दिवंगत प्रोड्यूसर के अंतिम दर्शन कर इमोशनल हो गए और ये बात कही है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 4, 2026 9:23 PM IST
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पहलाज निहलानी के निधन पर गोविंदा ने दुख जताया है.

मशहूर प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी (Pahlaj Nihalani) का 4 जून को 76 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. पहलाज निहलानी का मुंबई के नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा था और उन्होंने वहीं आखिरी सांस ली है. उनके निधन पर कई सेलिब्रिटीज ने दुख जताते हुए श्रद्धांजिल दी है. वहीं, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) सीबीएफसी के एक्स चेयरमैन पहलाज निहलानी के निधन पर भावुक हो गए और मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हम जैसे कई गरीब आर्टिस्ट को बड़ा मुकाम हासिल करवाया है. आइए जानते हैं कि गोविंदा ने और क्या कहा है.

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पहलाज निहलानी के निधन पर भावुक हुए गोविंदा

गोविंदा मीडिया से बात करते हुए कहा, 'परम आदरणीय पहलाज निहलानी जी हमारी नीव के पत्थर थे. मैं और मुझ जैसे कई कलाकार, जो गरीबी के दौर से ऊपर आए उसमें उनका सहयोग रहा. देश मे कम से कम एक दर्जन ऐसे कलाकार रहे होंगे, जिनके करियर को उन्होंने बनाया. उनके अंदर एक अनोखी खूबी थी कि वो टैलेंट को पहचान जाते थे और कलाकार को नीचे से ऊपर तक पहुंचने में मदद करते थे. उन्हें ये गिफ्ट ऊपर वाले ने दिया. सिंधी समुदाय की तरफ से मैं उन्हें सम्मान देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले. हम जैसे कई आर्टिस्ट जो पूरी दुनिया में फेमस हुए, वो ऐसे लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुए हैं. मैं प्रणाम करता हूं.' गोविंदा ने इस तरह से पहलाज निहलानी को कई आउटसाइडर आर्टिस्ट का गॉडफादर बताया है.

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पहलाज निहलानी ने गोविंदा के लिए बनाई कई मूवीज

बताते चलें कि गोविंदा ने साल 1986 में पहलाज निहलानी की फिल्म 'इल्जाम' से अपने करियर की शुरुआत का थी. इसके अलावा गोविंदा ने पहलाज निहलानी की 'शोला और शबनम', 'आंखें', 'हथकड़ी', 'अंदाज' जैसी मूवीज में काम किया है. गोविंदा की इन मूवीज को काफी पसंद किया गया था. गौरतलब है कि गोविंदा पिछली बार साल 2019 में फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे. इस फिल्म को भी पहलाज निहलानी ने प्रोड्यूस किया था. गोविंदा फिल्म 'रंगीला राजा' के बाद अभी तक किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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