'हमारे जैसे गरीबों को उठाया', पहलाज निहलानी के निधन से टूटे गोविंदा ने कही ये बात...

मशहूर प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी (Pahlaj Nihalani) का 4 जून को 76 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. पहलाज निहलानी का मुंबई के नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा था और उन्होंने वहीं आखिरी सांस ली है. उनके निधन पर कई सेलिब्रिटीज ने दुख जताते हुए श्रद्धांजिल दी है. वहीं, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) सीबीएफसी के एक्स चेयरमैन पहलाज निहलानी के निधन पर भावुक हो गए और मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हम जैसे कई गरीब आर्टिस्ट को बड़ा मुकाम हासिल करवाया है. आइए जानते हैं कि गोविंदा ने और क्या कहा है.
गोविंदा मीडिया से बात करते हुए कहा, 'परम आदरणीय पहलाज निहलानी जी हमारी नीव के पत्थर थे. मैं और मुझ जैसे कई कलाकार, जो गरीबी के दौर से ऊपर आए उसमें उनका सहयोग रहा. देश मे कम से कम एक दर्जन ऐसे कलाकार रहे होंगे, जिनके करियर को उन्होंने बनाया. उनके अंदर एक अनोखी खूबी थी कि वो टैलेंट को पहचान जाते थे और कलाकार को नीचे से ऊपर तक पहुंचने में मदद करते थे. उन्हें ये गिफ्ट ऊपर वाले ने दिया. सिंधी समुदाय की तरफ से मैं उन्हें सम्मान देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले. हम जैसे कई आर्टिस्ट जो पूरी दुनिया में फेमस हुए, वो ऐसे लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुए हैं. मैं प्रणाम करता हूं.' गोविंदा ने इस तरह से पहलाज निहलानी को कई आउटसाइडर आर्टिस्ट का गॉडफादर बताया है.
#WATCH | Mumbai | On the demise of CBFC Chairman and Film Producer Pahlaj Nihalani, Actor Govinda says, "Pahlaj Nihalani Ji served as a cornerstone for us. For me and for many other artists who rose above the struggles of poverty, he provided invaluable support, enabling us to… pic.twitter.com/xBQrBjbdTU
— ANI (@ANI) June 4, 2026
बताते चलें कि गोविंदा ने साल 1986 में पहलाज निहलानी की फिल्म 'इल्जाम' से अपने करियर की शुरुआत का थी. इसके अलावा गोविंदा ने पहलाज निहलानी की 'शोला और शबनम', 'आंखें', 'हथकड़ी', 'अंदाज' जैसी मूवीज में काम किया है. गोविंदा की इन मूवीज को काफी पसंद किया गया था. गौरतलब है कि गोविंदा पिछली बार साल 2019 में फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे. इस फिल्म को भी पहलाज निहलानी ने प्रोड्यूस किया था. गोविंदा फिल्म 'रंगीला राजा' के बाद अभी तक किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.