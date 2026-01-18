ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'हम चुप रहते हैं तो...', पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा का छलका दर्द...

'हम चुप रहते हैं तो...', पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा का छलका दर्द

Govinda Reaction: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर पति के अफेयर को लेकर बात करती नजर आती हैं. अब बॉलीवुड एक्टर ने इन सबको लेकर चुप्पी तोड़ी है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 18, 2026 6:19 PM IST

'हम चुप रहते हैं तो...', पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा का छलका दर्द

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर गोविंदा (Govinda) काफी समय से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) लगातार इंटरव्यूज कर रही हैं और पति को लेकर तमाम तरह की बातें कर रही हैं. इस दौरान वह गोविंदा के अफेयर को पर बात करने से नहीं चूकती हैं. सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें गोविंदा की कई आदतों पसंद नहीं हैं. अब गोविंदा ने इन सबको लेकर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और इसकी शिकार उनकी फैमिली भी है.

Also Read
'ऐसी लड़कियां बहुत...', Govinda के अफेयर पर पत्नी सुनीता आहूजा ने फिर दिखाया गुस्सा

'मैं किसी महिला के खिलाफ नहीं जाता'

गोविंदा ने 'एएनआई' से बात करते हुए पत्नी सुनीता आहूजा के साथ संबंधों और उनकी तरफ से लगाए आरोपों को लेकर बात की है. गोविंदा ने कहा है, 'मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा महिलाओं गलत नहीं होती हैं. मेरी मां और मेरी सास से लकर मेरे घर की किसी भी महिला के खिलाफ मैं कभी नहीं जाता. अलग-अलग विचारधारा के लोग होते हैं, ये ऐसा और वो वैसा है. उसने चैनल शुरू किया है तो उसपर ये सब बातचीत होती है. चैनल की बातचीत बहुत प्रायोगिक और विचारधाराओं से प्रेरित होती है, महिलाएं अपने हिसाब से डिस्कस करती हैं. मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि तुम्हारे साथ थोड़ी सी साजिश कई साल से चल रही है. तो इससे तुम कैसे बाहर निकलोगे. मैंने कहा था कि एक-दो साल, चार-पांच साल, नौ-दस साल या चौदह-पंद्रह साल यू ही चले जाते हैं. हम पूजा करते हैं लेकिन जब 14-15 साल से बात आगे निकल जाती है तो फिर वो योग नहीं, प्रयोग होता है.'

Also Read
गोविंदा की मां एक्टर को नहीं मानती थीं बेटा, कराती थीं घर के सारे काम, हीरो ने किया हैरान करने वाला खुलासा

TRENDING NOW

'हम चुप होने पर कमजोर नजर आते हैं'

गोविंदा ने आगे कहा, 'किसी की सोची-समझी साजिश में घर-परिवार आ जाता है, लोग डर जाते हैं. वो सभी गोविंदा नहीं हैं और थोड़ा सा अलगाव नजर आता है. वो बहुत ही जहीन और पढ़ी-लिखी हैं, भाषा में गलत नहीं होती हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं जो देख रहा हूं कभी-कभी हम चुप रहते हैं तो हम कमजोर नजर आते हैं या लगता है कि ये दुष्ट होंगे, बोलते क्यों हीं. मैं आज जवाब दे रहा हूं कि मुझे ये कहा गया है कि इसमें आपके परिवार के लोग इस्तेमाल हो सकते हैं, उन्हें इसका पता नहीं चलेगा.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Govinda Sunita Ahuja