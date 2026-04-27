सुनीता आहूजा के बयानों के बीच बांके बिहारी के दरबार में पहुंचे गोविंदा, एक्टर ने लिया आशीर्वाद...

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) की फैमिली में काफी दिनों से उठापटक चल रही है. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा आए दिन कोई ना कोई बयान देती रहती हैं. सुनीता आहूजा ने हाल में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें गोविंदा जैसा पति नहीं चाहिए. इसी बीच गोविंदा श्रीकृष्ण की नगरी वृंदावन पहुंचे और बांके बिहारी के दर्शन किए. एक्टर भक्ति के रंग में रंगे नजर आए. उनका वीडियो वायरल हो रहा है. गोविंदा के अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है. उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की सादगी को देखकर जमकर तारीफ कर रहे हैं.
गोविंदा ने फैंस को कर दिया खुश
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार गोविंदा ने वृंदावन पहुंचकर बांके बिहारी के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से पूजा अर्चना की और भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद लिया. गोविंदा के वृंदावन पहुंचते ही उनके तमाम चाहने फैंस उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े. एक्टर ने भी फैंस को निराश नहीं किया और कुछ लोगों के फोटो और सेल्फी क्लिक करवाई. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. गोविंदा को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने बांके बिहारी में दर्शन करने के बाद पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज का भी आशीर्वाद लिया. एक्टर ने उनसे काफी समय तक आध्यात्मिक चर्चा की. गोविंदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वृंदावन सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है बल्कि ये प्रेम और भक्ति का स्वरूप है. यहां आते ही मन को शांति मिलती है और इंसान भक्ति में लीन हो जाता है. उनका वृंदावन से पुराना नाता रहा है.
VIDEO | Uttar Pradesh: Actor Govinda seeks blessings at Banke Bihari temple in Mathura.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/idqVO88dHtAlso Read
— Press Trust of India (@PTI_News) April 27, 2026
गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में कड़वाहट?
बताते चलें कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें बेटा तो गोविंदा जैसा चाहिए लेकिन पति नहीं चाहिए. ये पहला मौका नहीं जब सुनीता आहूजा ने पति के लिए ऐसा कहा है बल्कि वह कई गोविंदा को लेकर बयानबाजी कर चुकी हैं. यहां तक कि दोनों की तलाक की खबरें भी आ चुकी हैं लेकिन उनमें सच्चाई नहीं थी. गौरतलब है कि गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल की खबरों के आने के बाद से सुनीता आहूजा लगातार पति को लेकर बयान दे रही हैं. हालांकि, गोविंदा पत्नी सुनीता आहूजा के बयानों के ज्यादा चुप ही रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
Subscribe Now
Enroll for our free updates