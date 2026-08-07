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गोविंदा के साथ नजर आई वो एक्ट्रेस, जिसके नाम से नफरत करती हैं पत्नी सुनीता आहूजा!

Govinda Video: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एक एक्ट्रेस के साथ नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी पत्नी नफरत करती हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 7, 2026 10:47 PM IST
गोविंदा के साथ नजर आई वो एक्ट्रेस, जिसके नाम से नफरत करती हैं पत्नी सुनीता आहूजा!

गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार का वीडियो वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) बीते कई साल से फिल्मों में नजर नहीं आए हैं. हालांकि, वह लंबे समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) ने पति गोविंदा पर अफेयर के आरोप लगाए हैं. यहां तक कि दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें भी आई थी. बताया जाता है कि गोविंदा का जिस एक्टेस के साथ अफेयर है, उसका नाम कोमल है. हालांकि, इस बात को लेकर पुष्टि नहीं हुई. फिलहाल, एक्टर मुंबई में एयरपोर्ट पर नजर आए है और उनके साथ एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार (Komal Rani Swarnkar) नजर आई हैं. दोनों का वीडयो वायरल हो रहा है. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स को उस कोमल की याद आ गई, जिससे एक्टर का नाम जुड़ता रहा है.

गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार कैमरे में हुए कैद

एक्टर गोविंदा और एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार एक साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए और दोनों पैप्स के कैमरे में कैद हुए. इसके बाद दोनों का वीडयो सामने आया है और सोशल मीडिया पर गोविंदा और कोमल के अफेयर की बातें होने लगी हैं. बता दें कि इससे पहले दोनों के अफेयर की खबरें कई बार आ चुकी हैं. गौरतलब है कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान पति के अफेयर को लेकर बात की थी. इस दौरान कोमल नाम का जिक्र हुआ तो सुनीता आहूजा ने कहा था, मुझे इस नाम से नफरत है और इसे बदलो. एक लड़की है कोमल. मुझे उससे नफरत है. अगर मुझे कोई सबूत मिल गया तो मैं गोविंदा को कभी माफ नहीं करूंगी.

फिल्म 'रूपा' में नजर आएंगी कोमल रानी स्वर्णकार

बताते चलें कि गोविंदा ने हाल ही में फिल्म 'रूपा' का अनाउंसमेंट किया था. इस फिल्म से वह एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार को लॉन्च कर रहे हैं. फिल्म 'रूपा' से कोमल रानी स्वर्णकार बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. फिल्म के अनाउंसमेंट के समय गोविंदा ने एक्ट्रेस की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था, 'मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोमल रानी स्वर्णकार के साथ कम से आधा दर्जन हिट फिल्म दूं.' बता दें कि गोविंदा पिछली बार साल 2019 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे. इसके बाद से वह बड़े पर्दे से दूर हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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