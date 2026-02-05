पति से ऐसी भी क्या दुश्मनी... Govinda की इज्जत मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगी सुनीता? जानिए कैसे हुई थी झगड़े की शुरुआत

Govinda Sunita Ahuja Fight history: अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि गोविंदा और सुनीता अहूजा की किस तरह से लड़ाई शुरू हुई थी. चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में ये लड़ाई बॉलीवुड का एक मुद्दा कैसे बन गई.

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. दरअसल, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) ने एक बार फिर से उनके बारे में कमेंट कर दिया है. इस बार सुनीता ने दावा किया है कि किसी को भी शादी ही नहीं करनी चाहिए, शादी बर्बाद कर देती है. अब सुनीता अहूजा का ये कमेंट तेजी से वायरल हो रहा है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या ही हो गया है कि जो कभी गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबर आती है तो कभी झगड़े की. अपनी इस रिपोर्ट में हम गोविंदा और सुनीता से जुड़े इस राज को डीकोड करने की कोशिश करने वाले हैं. एक समय था जब गोविंदा और सुनीता हंसी खुशी रहा करते थे. लोग गोविंदा और सुनीता को आइडियल कपल के तौर पर जानते थे. कोरोना के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि गोविंदा और सुनीता के कृष्णा अभिषेक के साथ झगड़े की खबरें आने लग गईं. ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि कश्मीरा शाह और सुनीता के बीच जबानी जंग शुरू हो गई. दोनों ने उस दौरान एक दूसरे को खूब ताने मारे. उस समय कृष्णा अभिषेक ये बात भुला बैठे कि वो गोविंदा ही थे जिन्होंने उनकी मां के मरने के बाद पूरे परिवार को संभाला.

क्यों डूबा गोविंदा का करियर?

कृष्णा अभिषेक ने तो अपने करियर की शुरुआत ही गोविंदा के नाम से की थी. आज भी लोग कृष्णा अभिषेक को गोविंदा का भांजा कहकर बुलाते हैं. जहां एक तरफ कृष्णा अभिषेक का करियर परवान चढ़ने लगा वहीं दूसरी तरफ गोविंदा के करियर का ग्राफ गिरने लगा. गोविंदा के करियर की हालत इसलिए बुरी होने लगी क्योंकि वो फ्लॉप होने के बाद भी मेन लीड के तौर पर काम करना चाहते हैं. हालांकि बॉलीवुड अब गोविंदा पर किसी तरह का दांव नहीं खेलना चाहता. गोविंदा समझ नहीं रहे हैं कि उनका दौर अब जा चुका है.

जब सुनीता ने खोली गोविंदा की पोल

कोरोना खत्म होते ही कृष्णा अभिषेक ने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की. इस दौरान गोविंदा और सुनीता के बीच अनबन की खबरें आने लग गईं. अचानक ही गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें सामने आने लग गईं. सुनीता ने जमाने के सामने आरोप लगाए कि गोविंदा उनको धोखा दे रहे हैं. गोविंदा का किसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ चक्कर चल रहा है और वो अपने पति को छोड़ना चाहती हैं. सुनीता तो ये तक दावा कर चुकी हैं कि अपने जमाने में गोविंदा ने बॉलीवुड की बहुत हसीनाओं के साथ फ्लर्ट किया है.

क्या सुनीता को चाहिए लाइमलाइट?

तलाक की खबर सामने आते ही सुनीता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गईं. सुनीता ने मीडिया के सामने गोविंदा को लेकर तरह तरह के बयान देने शुरू कर दिए. अब फैंस को लगता है कि सुनीता गोविंदा के जरिए बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि यहां ये बात समझना जरुरी है कि सुनीता एक्ट्रेस नहीं हैं. ऐसे में फिल्मों में काम करना सुनीता के लिए सही नहीं रहेगा. सुनीता तो केवल किसी रिएलिटी शो की जज बनकर भी बहुत खुश हैं. ऐसा करके सुनीता कमाई भी कर लेंगी और उनको फेम भी मिल जाएगा. ऐसे में उनको गोविंदा की जरुरत तो नहीं है.

बच्चों को स्टार नहीं बना पा रहे गोविंदा

यहां मजेदार बात ये है कि गोविंदा अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. गोविंदा की बेटी टीना का बॉलीवुड डेब्यूबर्बाद हो चुका है. वहीं हर्षवर्धन को भी गोविंदा बॉलीवुड में जगह नहीं दिला पा रहे हैं. हो सकता है कि इस एक कारण के चलते भी सुनीता गोविंदा से झगड़ा कर रही हैं. बाकी गोविंदा और सुनीता के तलाक और झगड़े की असली वजह क्या है ये बात या तो भगवान बता सकते हैं या फिर ये दोनों... यहां एक बात बस साफ हो जाती है कि गोविंदा और सुनीता को साथ बैठकर अपना झगड़ा सुलझा लेना चाहिए क्योंकि इस उम्र में तलाक लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है. गोविंदा और सुनीता के फैंस भी उनको साथ देखना चाहते हैं.

