Govinda और सुनीता के रिश्ते का क्या होने वाला है अंजाम? बेटी Tina ने गलती के कबूली ये बात...

Tina Ahuja on Govinda Sunita Divorce rumors: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं. इसी बीच इनकी बेटी टीना आहूजा ने गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दे डाला है.

Tina Ahuja on Govinda Sunita Divorce rumors: ये बात हर कोई जानता है कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. यही वजह है कि सुनीता समय-समय पर गोविंदा को लेकर विवादित बयान दे चुकी हैं. कई बार सुनीता अपने ही पति के जमाने के सामने धज्जियां उड़ा चुकी है. हाल इतने बुरे हो चुके हैं कि अब तो गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबर आम हो चुकी है. हाल ही में गोविंदा ने भी चुप्पी तोड़ते हुए सुनीता पर हमला बोल दिया था. इसी बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा की बेटी टीना आहूजा ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ दी है. हाल ही में वूमेन डे के मौके पर सुनीता और टीना ने एक ब्लॉग शेयर किया है. इस ब्लॉग में सुनीता और टीना अपने परिवार के बारे में खुलकर बात करती नजर आईं. इस दौरान टीना ने अपने परिवार की पोल पट्टी खोलकर रख दी.

इस ब्लॉग में टीना ने कहा, मैं आज अपनी मां का ब्लॉग हाईजैक कर रही हूं ताकि उसको सरप्राइज दे सकूं. महिलाएं हमेशा अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती हैं. उनको अपना ख्याल नहीं होता. ऐसे में मैं आज अपनी मां को सरप्राइज देने वाली हूं. गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों के बारे में बात करते हुए टीना ने कहा, सच कहूं तो हमारे बीते 2 साल बहुत बुरे गुजरे हैं. घर में बहुत कुछ चल रहा था. घर में बहुत अशांति थी. आज मैं अपनी मं को कोर्ड और फूल देने वाली हूं, मेरी मां ने अब एक अलग शहर में रहना शुरू कर दिया है. हाल ही में उन्होंने सब्जी खरीदनी सीखी है. जिसके बाद ब्लॉग में सुनीता की एंट्री हुई. बेटी के हाथ में गिफ्ट देखकर सुनीता चौंक गईं. वीडियो में सुनीता कहती नजर आईं, सारे काम लूमिट में होने चाहिए. मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो. मैं एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती हूं. मैं किंस साइज लाइफ जीने वाली हूं. अब तुम और यश बड़े हो गए हो. जिसके बाद टीना बात करती नजर आईं. टीना ने कहा, हमें खुद पर डिपेंड होना चाहिए. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

