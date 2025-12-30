ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'डर निकल चुका है, आपका हीरो नंबर वन आ रहा', Govinda ने कमबैक पर कही ये बातें, वीडियो हुआ व...

'डर निकल चुका है, आपका हीरो नंबर वन आ रहा', Govinda ने कमबैक पर कही ये बातें, वीडियो हुआ वायरल

Govinda Video: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने एक इवेंट के दौरान अपने कमबैक को लेकर बात की है. उन्होंने अपनी बातों से अपने तमाम चाहने वाले फैंस का दिल खुश कर दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 30, 2025 1:07 PM IST

'डर निकल चुका है, आपका हीरो नंबर वन आ रहा', Govinda ने कमबैक पर कही ये बातें, वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीरो नंबर वन कहे जाने वाले एक्टर गोविंदा (Govinda) काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपने पसंदीदा एक्टर को फिल्मों में देखना चाहते हैं. अब गोविंदा के फैंस की इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है. दरअसल, एक्टर साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में काम करते नजर आएंगे. सलमान खान के लीड रोल वाली ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी बीच गोविंदा एक इवेंट में पहुंचे थे और अपने कमबैक पर बात की है. उनका कहना है कि वह एक बार वापसी करने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि गोविंदा ने और क्या कहा.

Also Read
'लड़की को सिर्फ पैसे...', सुनीता आहूजा ने सामने आकर कंफर्म किया पति Govinda का अफेयर, दूसरी औरत पर किया बड़ा खुलासा

गोविंदा करने वाले हैं वापसी

गोविंदा ने कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले श्रीराम के जयकारे लगाए और इसके बाद कहा, 'आप लोगों को वो कहने जा रहा हूं जो आज से पहले कभी नहीं कहा. जो तकलीफ और भय था वो निकल चुका है. अब आपका हीरो जो हीरो से निकलकर हीरो नंबर वन हुआ है, वो आ रहा है. आप लोग अपना प्रेम हमेशा ऐसे ही साथ रखना. मैं आप लोगों की सेवा में हूं. मैं वो गोविंदा जो गरीबी को दौर से आया, जो हीरो से हीरो नंबर वन हुआ. जिसकी कभी किसी तरह की प्लानिंग नहीं हुई. सिर्फ ऊपरवाले और मां-बाप के आशीर्वाद ने मुझे गोविंद से गोविंदा तैयार किया है. आप लोगों के प्यार ने किया. वो गोविंदा अब फिर से आ रहा है. हनुमान जी कृपा करें ऐसी प्रार्थना करता हूं.' इसके बाद गोविंदा ने भजन गया. गोविंदा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

Also Read
Avatar 3 में Govinda की हुई धांसू एंट्री? थिएटर में इस सीन को देख उड़े दर्शकों के होश; फोटोज ने इंटरनेट पर काटा बवाल

TRENDING NOW

गोविंदा 7 साल बाद करेंगे बड़े पर्दे पर वापसी

गोविंदा के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1986 में एक्टिंग डेब्यू के बाद एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. गोविंदा ने एक्शन, रोमांटिक और कॉमेडी मूवीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी से ध्यान खींचा. फिलहाल, काफी समय से एक्टिंग पर ब्रेक लगाए हुए हैं. गोविंदा पिछली बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे. अब गोविंदा सात साल बाद फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में कैमियो करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Battle Of Galwan Bollywood News Entertainment News Govinda