'डर निकल चुका है, आपका हीरो नंबर वन आ रहा', Govinda ने कमबैक पर कही ये बातें, वीडियो हुआ वायरल

Govinda Video: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने एक इवेंट के दौरान अपने कमबैक को लेकर बात की है. उन्होंने अपनी बातों से अपने तमाम चाहने वाले फैंस का दिल खुश कर दिया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री में हीरो नंबर वन कहे जाने वाले एक्टर गोविंदा (Govinda) काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. उनके तमाम चाहने वाले फैंस अपने पसंदीदा एक्टर को फिल्मों में देखना चाहते हैं. अब गोविंदा के फैंस की इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है. दरअसल, एक्टर साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में काम करते नजर आएंगे. सलमान खान के लीड रोल वाली ये फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी बीच गोविंदा एक इवेंट में पहुंचे थे और अपने कमबैक पर बात की है. उनका कहना है कि वह एक बार वापसी करने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि गोविंदा ने और क्या कहा.

गोविंदा करने वाले हैं वापसी

गोविंदा ने कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले श्रीराम के जयकारे लगाए और इसके बाद कहा, 'आप लोगों को वो कहने जा रहा हूं जो आज से पहले कभी नहीं कहा. जो तकलीफ और भय था वो निकल चुका है. अब आपका हीरो जो हीरो से निकलकर हीरो नंबर वन हुआ है, वो आ रहा है. आप लोग अपना प्रेम हमेशा ऐसे ही साथ रखना. मैं आप लोगों की सेवा में हूं. मैं वो गोविंदा जो गरीबी को दौर से आया, जो हीरो से हीरो नंबर वन हुआ. जिसकी कभी किसी तरह की प्लानिंग नहीं हुई. सिर्फ ऊपरवाले और मां-बाप के आशीर्वाद ने मुझे गोविंद से गोविंदा तैयार किया है. आप लोगों के प्यार ने किया. वो गोविंदा अब फिर से आ रहा है. हनुमान जी कृपा करें ऐसी प्रार्थना करता हूं.' इसके बाद गोविंदा ने भजन गया. गोविंदा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

गोविंदा 7 साल बाद करेंगे बड़े पर्दे पर वापसी

गोविंदा के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1986 में एक्टिंग डेब्यू के बाद एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. गोविंदा ने एक्शन, रोमांटिक और कॉमेडी मूवीज में अपनी बेहतरीन अदाकारी से ध्यान खींचा. फिलहाल, काफी समय से एक्टिंग पर ब्रेक लगाए हुए हैं. गोविंदा पिछली बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'रंगीला राजा' में नजर आए थे. अब गोविंदा सात साल बाद फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में कैमियो करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

