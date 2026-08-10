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'वो मुझे इतने प्यार से गाली देती हैं...', गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा के लेकर क्यों कही ये बात?

Govinda On Sunita Ahuja: गोविंदा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है. इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर कई बातें की है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या बताया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 10, 2026 12:23 PM IST
'वो मुझे इतने प्यार से गाली देती हैं...', गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा के लेकर क्यों कही ये बात?

गोविंदा ने सुनीता आहूजा को लेकर रिएक्शन दिया है.

बॉलीवुड स्टार गोविंदा (Govinda) ने इंडस्ट्री में काफी काम किया है और काफी नाम कमाया है. हालांकि, गोविंदा बीते 7 साल से किसी मूवी में नजर नहीं आए हैं. गोविंदा ने बीते दिनों अपनी नई फिल्म रूप का अनाउंसमेंट किया है और इसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं. वहीं, एक्टर की निजी जिंदगी भी काफी समय से चर्चा में है. दरअसल, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) लगातार उन पर कोई ना कोई आरोप लगा रही हैं. वह कभी पति के अफेयर को लेकर तो कभी बच्चों के करियर में सपोर्ट ना करने का आरोप लगाती हैं. अब गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

गोविंदा बोले- 'सुनीता आहूजा ने मेरे बच्चों को संभाला'

गोविंदा ने न्यूज एजेंसी 'एएनआई' को दिए गए इंटरव्यू में पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर बात की है. गोविंदा ने कहा, 'वो मुझे इतने प्यार से गाली देती है और मैं उनके हाथ से खाता भी हूं. मुझे लगता है कि हर कोई जैसा है और जो कर रहा है वो सब भगवान के हाथ में हैं. हमारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जिनकी मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. उन्होंने मेरे बच्चों के साथ परिवार के और बच्चों को भी मां का प्यार दिया है.' बताते चलें कि गोविंदा दूसरे बच्चों की बात करते हुए भांजे कृष्णा की तरफ इशारा किया.

गोविंदा ने कहा- 'पत्नी तारीफ और बुराई दोनों करती है'

गोविंदा ने आगे कहा, 'बहुत सी बातें अनकही रह जाती हैं, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. अगर मैं इन बातों को सिर्फ एक झलक बाहर से दिखाऊं तो क्या इसके लिए किसी पर आरोप लगाकर दूसरी बनाना जरूरी है. लोग अक्सर इसे बचने का एक तरीका मानते हैं. क्या सक्सेस के लिए अपने ही लोगों की बुराई करना जरूरी है? ये थोड़ा आसान रास्ता है. सुनीता ये काम बहुत समझदारी से करती है. वह पहले चार शब्द तारीफ के बोलती हैं या शायद नेचुरल तौर पर उनके मुंह से तारीफ निकलती है और उसके बाद कोई बुराई कर देती है. मुझे उसमें ज्यादा प्यार नजर आता है.' बताते चलें कि सुनीता आहूजा हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में नजर आई थीं. सुनीता आहूजा अब अपने बेटे यशवर्धन के साथ एक फिल्म में काम करती दिखाई देंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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