'अब हो गया...' करियर के सबसे बुरे दौर में सुसाइड करना चाहते थे Govinda? सच जान कांप उठेगा कलेजा!

Govinda On His Life: गोविंदा (Govinda) बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेताओं में से एक हैं. हालांकि, काफी समय से वे फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अब वो फिल्म 'रूपा' से अपने कमबैक के लिए तैयार है. मूवी के ऐलान के बाद से ही वो चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत की और अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से शेयर किए. इस दौरान उन्होंने उस दौर को भी याद किया, जब वे अपनी जिंदगी में बुरी तरह टूट गए थे और वो सुसाइड के कगार पर पहुंच गए थे.
गोविंदा के ANI इंटरव्यू का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वे अपनी जिंदगी और करियर से जुड़े कई सवालों के जवाब देते नजर आ रहे हैं. बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी मां को खोने के बाद का एक बेहद मुश्किल दौर याद किया और बताया कि जब उनकी मां का निधन हुआ, तो वे अंदर से पूरी तरह टूट गए थे. उन्हें जिंदगी बेकार लगने लगी थी. इसी हालत में वे नर्मदा नदी में उतर गए थे. उस समय उन्हें लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है.
दरअसल, बातचीत के दौरान गोविंदा से पूछा गया कि इतनी सारी देवियां थीं आपकी जिंदगी में किसी ने आपका दिल तोड़ा? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि, 'ऐसा तो कभी हुआ नहीं.' हालांकि, 'एक टाइम मम्मी की वजह से हुआ. वो जिस वक्त जा रही थीं, तो लगा अब हो गया. इतना ही था. मैं मां नर्मदा नदी के अंदर चला गया और मुझे लगा कि थोड़ा आगे जाकर मां मिल जाएंगी. फिर अचानक ख्याल आया कि अरे मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है.'
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इंटरव्यू में जब गोविंदा से सीधे पूछा गया कि क्या वे उस समय आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, 'कुछ-कुछ ऐसा ही हो गया था.' उनकी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मां को खोने के बाद वे किस कदर भावनात्मक रूप से टूट गए थे.
आपको बता दें कि, गोविंदा को आखिरी बार बड़े पर्दे पर साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'रंगीला राजा' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था. इसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए थे, वहीं अब सालों बाद वो फिल्म 'रूपा' से वापसी के लिए तैयार है, जिसका फैंस को काफी इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…