बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) की सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp Season 2) में नजर आ रही थीं. शो के दौरान वह लोगों का ध्यान खींच रही थीं. हालांकि, सुनीता आहूजा को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण शो से बाहर आना पड़ा. शो 'लॉक अप 2' से उनके लेने के लिए पति गोवंदा और उनकी बेटी टीना पहुंची थीं. इससे पता चलता है कि दोनों के बीच कितना अच्छा बॉन्ड है. ये बात अलग है कि सुनीता आहूजा अक्सर एक्टर के अफेयर और उनके साथ रिश्ते को लेकर बात करती हैं. उन्होंने शो से बाहर आने के बाद एक बार फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और पति के साथ अपने रिलेशन को लेकर चर्चा की है.
रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' से बाहर आने के बाद सुनीता आहूजा ने कहा है कि वह पति गोविंदा को कभी नहीं छोड़ेंगी. इसके साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बात की है. सुनीता आहूजा ने 'फ्री प्रेस जर्नल' से बात करते हुए कहा है, 'हम आज भी साथ हैं. हम एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते. मैंने तो शिल्पा शिंदे को कहा था कि वो मेरे पति हैं और मरते दम तक उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कुछ भी करें. हमने साथ में 40 साल बिताए हैं और ये कोई मजाक नहीं है. फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल तक जमे रहना बहुत बड़ा अचीवमेंट है. लेकिन हम आज भी साथ हैं और एक-दूसरे से प्यार करते हैं. मुझे नहीं लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी हीरो पूरी तरह दूध का धुला होता है क्योंकि वो हमसे ज्यादा समय अपनी हीरोइनों के साथ बिताते हैं. ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अपने प्यार पर कितना भरोसा है और आप हालातों से कैसे डील करते हैं.'
सुनीता आहूजा ने आगे कहा, 'मैंने हमेशा कहा कि एक एक्टर की पत्नी बनने के लिए दिल पर पत्थर का होना चाहिए. मुझे 15 साल की उम्र में गोविंदा से प्यार हुआ था. आज मैं 56 साल की हूं और आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूं. मैंने उन्हें कई बार माफ किया है. मुझे पता है कि मुझसे भी गलतियां हुई होंगी और वो हमेशा कहते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं, मेरा बच्चा है. जब प्यार सच्चा होता है तो आप माफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.