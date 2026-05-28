जिंदगीभर आपके इशारों पर नाचेगा लड़का... Govinda की पत्नी सुनीता ने थमाया लड़कियों को ये शानदार ब्रह्मास्त्र

Govinda wife Sunita Ahuja reacts how to get men love: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता ने खुलासा किया है कि कैसे लड़कियां लड़कों को अपने काबू में कर सकती हैं. सुनीता ने भी यही पैतरा अपनाकर गोविंदा को हासिल किया था.

Govinda की पत्नी सुनीता ने थमाया लड़कियों को ये शानदार ब्रह्मास्त्र

Govinda's wife Sunita Ahuja reacts on how to get men's love: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) आए दिन अपनी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. जब भी उनको मौका मिलता है, तब-तब वो गोविंदा के जमाने के सामने धज्जियां उड़ा देती हैं. हालांकि इस बार सुनीता ने उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दी है. इस बार गोविंदा के बारे में बात करते हुए सुनीता ने बताया है कि कैसे लड़कियां अपने बंदे को काबू में कर सकती हैं. इसके लिए सुनीता ने जमाने के सामने एक ट्रिक बताई. इस ट्रिक का इस्तेमाल सुनीता सालों पहले गोविंदा पर कर चुकी हैं. कुछ समय पहले ही सुनीता एक इवेंट में पहुंची थीं. इस इवेंट में सुनीता खाने के बारे में बात करती नजर आईं. सुनीता ने बताया, मैंने 15 साल की उम्र में खाना बनाना शुरू कर दिया था. मुझे अपने पति को काबू में करना था. मुझे पता था कि एक मर्द का दिल उसके पेट से होकर गुजरता है. यही वजह है जो मैंने बचपन से ही कुकिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया था.

सुनीता ने खोली पोल

आगे सुनीता ने कहा, गोविंदा को शुरू से ही खाना खाने का बहुत शौक है. वहीं मुझे खाना बनाने में मजा आता है. खाना बना बनाकर ही मैंने गोविंदा को पटा लिया. गोविंदा को पता भी नहीं चला. हालांकि आज के जमाने में लड़कियों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए. जब सही समय आता है तो हर कोई काम सीख लेता है. मेरी बेटी को भी मेरी तरह खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने कभी उससे काम करने के लिए नहीं कहा. ये बयान देकर सुनीता अहूजा ने हंगामा मचा दिया है. सुनीता अहूजा का ये बयान इस बात का सबूत है कि आज भी लड़के को पटाने के लिए खाना ही सही स्ट्रैटेजी रहती है.

गोविंदा पर आरोप लगा चुकी हैं सुनीता अहूजा

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब परिवार के झगड़े को सुनीता अहूजा बाहर ले आई थीं. सुनीता अहूजा ने गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के आरोप लगाए थे. सुनीता अहूजा ने दावा किया था कि गोविंदा खुद से आधी उम्र की लड़की को डेट कर रहे हैं. जिसके बाद से ही सुनीता अहूजा सुर्खियों में बनी हुई हैं. फिलहाल सुनीता अहूजा कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी उनके बच्चों का करियर बन जाए. यही वजह है जो मौका मिलते ही सुनीता अहूजा अपने बेटे और बेटी के बारे में बात करने लग जाती हैं. इस बार भी सुनीता अहूजा ने ऐसा ही किया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…