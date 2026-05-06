'किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि...' गोविंदा के नाम पर कीचड़ उछाले वाले पर भड़कीं सुनीता, मुंह पर दे मारा....

Govinda wife Sunita Ahuja throw This on Host Face: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर उनकी पत्नी सुनीता आए दिन कोई न कोई बड़ा बयान देती रहती है. इस बार गोविंदा का नाम खराब करने वाले होस्ट की सुनीता ने क्लास लगा दी है.

गोविंदा के नाम पर कीचड़ उछाले वाले पर भड़कीं सुनीता

Govinda's wife Sunita Ahuja throws this on the host's face: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं. जहां एक तरफ गोविंदा के पास काम नहीं है वहीं सुनीता उनकी धज्जियां उड़ाने में लगी हुई हैं. आए दिन सुनीता दावा करती रहती हैं कि गोविंदा का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है. यही वजह है जो गोविंदा की इमेज पूरी तरह से तबाह हो गई है. हाल ये है कि अब गोविंदा छोटे छोटे इवेंट्स में डांस करके पैसा काम रहे हैं. इसी बीच सुनीता ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. हाल ही में गोविंदा के नाम पर कीचड़ उछालने वाले की सुनीता ने गर्दन पकड़ ली है. अब आप कहेंगे कि ये उल्टी गंगी कब से बहने लग गई, सुनीता तो आए दिन गोविंदा को धोखेबाज कहती हैं. आज जब लोगों ने इस खबर को सच मानना शुरू कर दिया है तो ये बात भी सुनीता को हजम नहीं हो रही है. दरअसल कुछ समय पहले ही सुनीता अभिषेक व्यास के पॉडकास्ट में पहुंची थीं.

सुनीता ने लगाई होस्ट की क्लास

यहां आते ही अभिषेक ने पूछ लिया कि क्या गोविंदा का सच में अफेयर चल रहा है. ये बात सुनकर सुनीता आगबबूला हो गईं. सुनीता ने बिना देर किए हाथ की स्क्रिप्ट अभिषेक के मुंह पर दे मारी. जिसके बाद सुनीता ने कहा, ये सब पूछने के लिए क्या आप लोगों को बुलाते हो. अभिषेक ने कहा कि होस्ट हूं सवाल तो पूछने पड़ेंगे. जिसके जवाब में सुनीता बोली कि अगर मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिए तो भागने को मजबूर हो जाओगे. जिसके बाद पूछा गया कि सुनीता के बारे में ऐसी कौन सी अफवाह है जिसे सुनकर उनको हंसी आती है. जवाब में सुनीता ने कहा कि ऐसी कोई अफवाह नहीं है जिसे सुनकर मुझे हंसी आती हो.

सुनीता ने दी जमाने को सफाई

जिसके बाद पूछा गया कि क्या सच में सुनीता गोविंदा से अलग रहती हैं. जिसके जवाब में सुनीता बोलीं, एक और बात... दुनिया में किसी का बाप मुझे गोविंदा से अलग नहीं कर सकता. कौन बोल रहा है कि हम अलग हो गए हैं. हमारे 2 घर है. एमपी बनने के बाद गोविंदा से मिलने बहुत लोग घर आते थे और हमें शॉर्ट्स में घूमने की आदत है. यही वजह है जो हमने 2 घर बनवाए. अब लोग बोल रह हैं कि हम दोनों अलग रह रहे हैं जो कि सच नहीं है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…