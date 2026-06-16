'उसके बाल तो नकली...' मौका मिलते ही सुनीता ने फिर उड़ाई गोविंदा की धज्जियां, बार बार मिट्टी में मिला रही हैं इज्जत

Sunita make fun of Govinda hair wig: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में अपने पति को लेकर बयान देकर सुनीता ने फिर से बवाल मचा दिया है.

Sunita make fun of Govinda hair wig

Sunita make fun of Govinda hair wig: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) कसम खा चुकी हैं कि वो उनकी इज्जत नीलाम करके ही रहेंगी. यही वजह है कि सुनीता आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. कुछ समय पहले ही सुनीता ने गोविंदा को बकरा बताकर हंगामा मचा दिया था. सुनीता ने गोविंदा की उस समय खूब मजाक बनाई है. इसी बीच सुनीता ने अपने पति को लेकर एक और बड़ा बयान दे दिया है. इस बार सुनीता ने जमाने के सामने गोविंदा के नकली बालों की धज्जियां उड़ाई हैं. अब ये तो आप जानते हैं कि इस समय सुनीता बैक टू बैक टीवी शोज में नजर आ रही हैं. हाल ही में सुनीता शिल्पा शेट्टी के शो 'मां है ना' में पहुंची थीं. यहां पर वो अपनी बेटी टीना अहूजा के साथ नजर आईं. जिसके बाद उन्होंने Mashable से बात करते हुए अपने पति की पोल खोलनी शुरू कर दी. सुनीता ने कहाॉ, जब मैं पहली बार गोविंदा से मिली थी तब वो बहुत हैंडसम थे. वो आज भी बहुत हैंडसम हैं बस उनके बाल अब असली नहीं रहे. वो विग लगाते हैं.

सुनीता ने दिया गोविंदा को सदमा

आगे सुनीता ने कहा, वैसे हेयर पैचअप के बारे में बात करना कोई गलत बात तो नहीं, लोग हैयर पैच के बारे में बात करन से हिचकिचाते हैं. बॉलीवुड में ये चीज बहुत कॉमन है. इसमें छिपाने वाली क्या बात है. बहुत से एक्टर हेयरपैच लगाते हैं. हीरो छोड़ो एक्ट्रेस हेयर पैच का इस्तेमाल करती हैं. ये बयान देकर सुनीता ने एक बार फिर से हंगामा मचा दिया है. सुनीता की ये सारे बयान सुनकर तो गोविंदा को भी सदमा लग जाएगा. गोविंदा छोड़िए इस बार तो उनके फैंस भी चौंक जाएंगे. वैसे ये पहली बार नहीं है जब सुनीता ने गोविंदा को लेकर कोई बयान दिया है.

सुनीता को आता है बयानबाजी करने में मजा

अपनी पत्नी को लेकर गोविंदा ने आज तक खुलकर बयान नहीं दिया है. वहीं सुनीता गोविंदा को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं. हालांकि अब गोविंदा की कमियां भी लोगों को नजर आने लगी हैं. एक जमाने में बॉलीवुड पर राज कर चुके गोविंदा के पास काम नहीं है. गोविंदा के चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगा है. कुछ समय पहले ही गोविंदा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनका टूटा दांत दिखाई दिया था. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…