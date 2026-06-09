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ये तो गोविंदा की... कौन है सुनीता की हमशक्ल? वीडियो देखकर लगा Govinda के फैंस को भी सदमा

Who is Govinda Wife Sunita elder sister: सुनीता के बाद उनकी हमशक्ल की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. चलिए जानते हैं कि सुनीता की इस हमशक्ल को देखकर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: June 9, 2026 7:50 AM IST
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कौन है सुनीता की जुड़वां बहन?

Who is Govinda's wife Sunita's elder sister: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में सुनीता ने गोविंदा को बकरा बताकर बवाल मचा दिया था. इसी बीच सोशल मीडिया पर सुनीता की हमशक्ल ने बवाल मचा दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर सुनीता की एक वीडियो वायरल हुई है. इस वीडियो में सुनीता एक महिला के साथ खड़ी नजर आ रही हैं. इस महिला की शक्ल सुनीता से बहुत मैच कर रही है. देखे में लग रहा है कि जैसे ये महिला सुनीता की जुड़वां बहन है. जैसे ही मीडिया की वजह से इस महिला पर गई. वैसे ही मीडिया ने सुनीता से सवाल पूछने शुरू कर दिए. तब सुनीता ने बताया कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन है. दोनों एक ही मां की औलाद हैं. यही वजह है कि दोनों की शक्लें इतनी मैच करती हैं. ये बात सुनकर दोनों बहनें जमकर हंसती नजर आईं. अब जाकर लोगों को पता चला है कि सुनीता की एक बहन भी है जो कि उनकी हमशक्ल लगती है.

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कौन है सुनीता की बड़ी बहन?

आपको बता दें कि सुनीता की बड़ी बहन का नाम दिगंबर सिंह है. दिगंबर सिंह ने गोविंदा के मामा आनंद सिंह के साथ शादी की है. इस हिसाब से सुनीता आनंद सिंह की साली लगती हैं और दिगंबर सिंह, गोविंदा की... बताया जाता है कि बड़ बहन के घर पर जाने के दौरान ही सुनीता और गोविंदा का मुलाकात हुई थी. बताया जाता है ये वही दौर था जब गोविंदा अपने मामा की साली को दिल दे बैठे थे. कुछ समय बाद गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी शुरू हुई.

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सुनीता से शादी कर बैठे गोविंदा

डेटिंग के दौरान गोविंदा को नहीं पता था कि आगे चलकर सुनीता उनकी पत्नी बनने वाली हैं. दूसरी तरफ गोविंदा भी एक सुपरस्टार बनने की कागार पर थे. जल्द ही गोविंदा बॉलीवुड स्टार बन गए. स्टार बनने के बाद भी गोविंदा अपना वादा नहीं भूले. गोविंदा ने सुनीता से शादी करके अपने सारे फैंस का दिल तोड़ दिया था.

सुनीता और गोविंदा के बीच चल रही है खटपट

सालों साथ रहने के बाद अचानक एक दिन सुनीता ने गोविंदा पर धोखा देने के आरोप लगाने शुरू कर दिए. सुनीता ने दावा किया कि गोविंदा खुद से आधी उम्र की लड़की को डेट कर रहे हैं. ये खबर सामने आने के बाद से ही सुनीता लगातार सुर्खियों में हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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