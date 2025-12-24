मिर्जापुर की वापसी! राजस्थान में शूटिंग करते नजर आए अली फजल, 'गुड्डू भैया' का BTS वीडियो वायल

मिर्जापुर: द फिल्म का ऐलान होते ही फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है. भारत की सबसे पॉपुलर और आइकॉनिक क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइज अब OTT से निकलकर सीधे बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही यह फिल्म, पुनीत कृष्णा की क्रिएशन है, जो मिर्जापुर को एक भव्य सिनेमैटिक इवेंट में बदलने वाली है. फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
इसी बीच मिर्जापुर के फैंस के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है. गुड्डू भैया यानी अली फजल ने राजस्थान शेड्यूल से एक खास BTS वीडियो शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में अली फजल सेट पर पहुंचते नजर आते हैं, और उनका वही दमदार, रफ-टफ गुड्डू भैया वाला अंदाज देखने को मिलता है, जिसे देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए.
अली फजल ने इस वीडियो के साथ राजस्थान के लोगों के लिए एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा. उन्होंने जैसलमेर और जोधपुर में शूटिंग के दौरान मिले प्यार और गर्मजोशी के लिए वहां के लोगों का धन्यवाद किया. अली ने लिखा कि राजस्थान में उन्हें घर से दूर भी घर जैसा सुकून मिला. उन्होंने वहां के होटलों और टीम की मेहमाननवाजी की भी जमकर तारीफ की.
अली फजल ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मिर्जापुर: द फिल्म की शूटिंग इस वक्त जोरों पर है, और हम राजस्थान शेड्यूल में हैं. जैसलमेर और जोधपुर का दिल से शुक्रिया, जहां हमें बेइंतहा प्यार और अपनापन मिला. खम्मागणी! पूरी पलटन खेल रही है.' इस BTS वीडियो ने मिर्जापुर: द फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है.
दर्शक एक बार फिर उन किरदारों को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं, जिन्हें वे एक साथ पसंद भी करते हैं, और जिनसे डरते भी हैं. खासतौर पर मुन्ना भैया की वापसी को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. मिर्जापुर: द फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं. फिल्म में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया, अली फजल गुड्डू पंडित, दिव्येंदु मुन्ना त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसके करीब आठ हफ्ते बाद प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम की जाएगी. मिर्जापुर के फैंस के लिए यह किसी ट्रीट से कम नहीं है.
