Fine Shyt पर मचे बवाल पर Guru Randhawa ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'हां, मैं गुनहगार हूं मुझे...'

Guru Randhawa Reacts To Fine Shyt Trolled: पार्टी एंथम और चार्टबस्टर गानों के लिए जानें जाने वाले पॉपुलर सिंगर गुरु रंधावा (Guru Randhawa) इन दिनों अपने हालिया ट्रैक Fine Shyt को लेकर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं. एक तरफ जहां कुछ लोगों को ये गाना इतना पसंद आ रहा है कि, वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे तो, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो गाने के बोल और तेवर पर तीखे सवाल उठा रहा हैं और गुरु को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. हालांकि, अब उस पूरे विवाद पर सिंगर ने खुद चुप्पी तोड़ी है और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. तो चलिए जानते हैं आखिर इस गाने पर विवाद क्यों हो रहा है और सिंगर का इस पर क्या रिएक्शन आया है.
गुरु रंधावा का नया गाना Fine Shyt कॉर्पोरेट ऑफिस थीम पर आधारित एक एनर्जेटिक पंजाबी-फ्यूजन गाना है, जो 6 अगस्त 2026 को रिलीज हुआ है और रिलीज के साथ ही ये न सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया बल्कि, ये ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गया. कुछ लोग गाने का मजाक बना रहे हैं, तो कई यूजर्स इसके एडिटेड वीडियो और मीम्स शेयर कर रहे हैं. हालांकि, गुरु रंधावा ने इस पूरी ट्रोलिंग को काफी हल्के-फुल्के अंदाज में लिया है.
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गुरु रंधावा ने 10 अगस्त 2026, सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'मान लो कि ऐसे गाने बनाने का मैं गुनहगार हूं जो हमेशा तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते हैं. वैसे, इसके एडिट्स मुझे अंदर से बहुत पसंद आ रहे हैं. कोई बुरी भावना नहीं! यह तो बस थोड़ी सी आम बोलचाल की भाषा है... भाई, थोड़ा शांत हो जाओ, शांत, शांत!' साथ ही उन्होंने लोगों को थोड़े मजाकिय अंदाज में 'Calm Down' रहने को कहा. गुरु के इस पोस्ट से साफ है कि वह गाने को लेकर हो रही ट्रोलिंग को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं. उल्टा वह सोशल मीडिया पर बन रहे मीम्स और एडिट्स को एंजॉय करते नजर आए.
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वहीं अगर बात करें गुरु रंधावा के Fine Shyt में गाने की कास्ट के बारे में तो इसे रंधावा और यश्वी देसाई ने मिलकर गाया है. इसके म्यूजिक वीडियो में गुरु रंधावा के साथ रूही दोसानी, डिविनिटी बिष्ट, अर्शिया सिन्हा, राएमा ग्रोवर, डार्लिन लॉरा और मेहर कौर नजर आ रही हैं. इस गाने के बोल गुरु रंधावा और गुरजीत गिल ने लिखे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…