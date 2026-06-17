प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की एक और FIR, जानें क्या है पूरा मामला

370 की बिरयानी विवाद में अब गुरुग्राम पुलिस ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर ली है.

प्रणित मोरे पर एक और FIR

370 की बिरयानी से शुरू हुआ सोशल मीडिया विवाद अब पूरी तरह कानूनी शिकंजे में बदल चुका है. सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स बटोरने के चक्कर में महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करना अब स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और उनके साथी हिमांशु जांगड़ा को बेहद भारी पड़ रहा है. मुंबई में मामला दर्ज होने के बाद अब हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने भी इन दोनों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज कर ली है. कानून की यह गाज राष्ट्रीय महिला आयोग की सख्त शिकायत और हस्तक्षेप के बाद गिरी है. दोनों पर महिलाओं की गरिमा को सरेआम ठेस पहुंचाने और जबरदस्ती बनाए जाने वाले यौन संबंधों को सामान्य दिखाने की कोशिश करने का बेहद गंभीर आरोप लगा है.

कैस शुरू हुआ यह पूरा बखेड़ा?

इस पूरे विवाद की जड़ प्रणीत मोरे का एक लाइव स्टैंड-अप कॉमेडी शो है. शो के दौरान प्रणीत ने ऑडियंस में बैठे हिमांशु जांगड़ा से बातचीत शुरू की. इसी बातचीत के दौरान हिमांशु ने बताया कि वह एक महिला को डेट पर लेकर गया था और उसने वहां बिरयानी मंगाने पर करीब 370 रुपये खर्च किए थे. विवाद तब खड़ा हुआ जब हिमांशु ने बेहद आपत्तिजनक लहजे में यह इशारा किया कि चूंकि उसने खाने का पूरा बिल चुकाया था, इसलिए वह बदले में उस महिला से शारीरिक संबंध बनाने की उम्मीद रख रहा था. जब इस शो की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया.

आग में घी डालने का काम

यह विवाद बिरयानी तक ही सीमित नहीं रहा. इसके बाद इस पूरे मामले में डॉक्टर सेजल पवार नाम की एक महिला की भी एंट्री हुई. जहां हिमांशु जांगड़ा ने इंटरनेट पर महिलाओं को लेकर कई अश्लील और भद्दे मजाक किए, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सेजल पवार ने भी पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर बेहद अश्लील टिप्पणियां कर डालीं. हालांकि, मामला बढ़ता देख प्रणीत मोरे ने एक वीडियो जारी कर जनता से माफी भी मांगी थी.

लगातार बढ़ रही हैं कानूनी मुश्किलें

यह प्रणीत मोरे के खिलाफ हुई कोई पहली पुलिस कार्रवाई नहीं है. इससे पहले महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉक्टर सेजल पवार समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुग्राम पुलिस को पत्र लिखा, जिसके बाद वहां की पुलिस ने भी इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.