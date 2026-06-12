थिएटर्स में बॉलीवुड की हर कॉमेडी फिल्में क्यों हो रही है फुस्स? एग्जीबिटर का खुलासा सुन लगेगा 440 वॉट का झटका!

Why Bollywood Comedy Films Flop: पिछले कुछ सालों से थिएटर्स में कॉमेडी फिल्में लगातार बुरी तरह पिट रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे की वजह के बारे में सोचा है? हालांकि, अब इस लेकर एक एग्जीबिटर ने ऐसा खुलासा किया है, जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा.

बॉक्स ऑफिस पर कॉमेडी फिल्में क्यों हो रही हैं फ्लॉप?

Why All Bollywood Comedy Films Flopping in Theaters?: हर महीने थिएटर्स में सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, क्राइम और कॉमेडी समेत कई जॉनर की फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन मेकर्स के लिए हंसी का बिजनेस करना सिरदर्द बन चुका है. एक के बाद एक कॉमेडी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फुस्स होती जा रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, इसके पीछे की वजह है क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ खराब स्क्रिप्ट या बासी जोक्स हैं, तो ठहरिए! इसके पीछे एक ऐसा शॉकिंग रीजन है, जिसका खुलासा खुद एक एग्जिबिटर ने किया है.

ट्रेड एनालिस्ट का क्या है कहना?

इस पर ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा का कहाना है, 'शायद ये फिल्में उनती मजेदार हैं ही नहीं कि लोगों को हंसा सकें.' वहीं जयपुर के रहने वाले राजस्थान के बड़े एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल भी यही बात दोहराते हैं, 'सीधी सी बात है, दर्शकों को हमारी फिल्मों में अब वो कॉमेडी नजर नहीं आ रही है.' मालूम हो कि, पिछले काफी समय से कॉमेडी फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो रही हैं. फिल्मों की राइटिंग एकदम फ्लॉप साबित हो रही है और एक्टर्स के लिए लोगों को हंसाना अब लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है.

एक के बाद एक फ्लॉप हुई कॉमेडी फिल्में

साल के शुरुआती साढ़े पांच महीनों में ही कई कॉमेडी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी हैं. आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' ने सिर्फ 5.52 करोड़ रुपए की कमाई थी. शशांक बाली की 'भाबीजी घर पर हैं' ने महज 1.32 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई थी. वहीं आशीष आर. मोहन की 'दादी की शादी' सिर्फ 6.06 करोड़ रुपए ही बटोर सकी. ऐसी ही कई फिल्में हैं, तो एक के बाद एक ढेर होती गईं. इन फिल्मों को देखकर न तो दर्शक हंस रहे हैं और न ही प्रोड्यूसर्स के बैंक अकाउंट मुस्कुरा रहे हैं. यहां तक कि, जैसी श्रॉफ स्टारर बच्चों की एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो' ने ते महज 1.56 करोड़ की कमाई की.

अक्षय और प्रियदर्शन ने बचाई लाज

हालांकि, 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनीं अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' ने थोड़ी लाज बचाई. अक्षय कुमार और तब्बू स्टारर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसने शानदार कमाई करते हुए 167.82 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. लेकिन इसके हिट होने के पीछे की कहानी का खुलासा इंडस्ट्री के एक सोर्स ने किया है. सूत्र के बताया, 'इस फिल्म को भी शुरुआत में हिट का टैग तुरंत नहीं मिला था. अंदर की बात जानने वाले लोग आपको बताएंगे कि शुरुआत में इस फिल्म को थोड़ा धक्का देना पड़ा था पर किस्मत से इसके बाद जो फिल्में आईं, वो इतनी कमजोर थीं कि दर्शकों के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और वे 'भूत बंगला' देखने थिएटर्स पहुंच गए. फिल्मों की अपनी एक किस्मत भी होती है और यहां प्रोड्यूसर एकता कपूर और अक्षय कुमार की किस्मत चमक गई.'

आयुष्मान और वरुण नहीं दोहरा पाए अक्षय वाला जादू

वहीं 'भूत बंगला' के बाद आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' रिलीज हुई और इस मूवी के 28 दिन बीत जाने के बाद भी ये 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा नहीं छू पाई. फिल्म की कुल कमाई अभी लगभग 48.28 करोड़ रुपए है. सूत्रों के मुताबिक, इन फिल्मों को खींचने के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है क्योंकि आजकल कॉमेडी फिल्में रुक-रुक कर चल रही हैं.

एग्जीबिटर का ये खुलासा उड़ा देगा आपके होश!

वहीं दूसरी तरफ वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' को भी जमकर प्रमोट किया गया, बावजूद इसके इसकी ओपनिंग भी काफी ठंडी रही. पहले हफ्ते में फिल्म सिर्फ 30.26 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाई. वहीं एक एग्जीबिटर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'आपको यह समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना होगा कि, इन फिल्मों के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए पीछे से कौन जोर लगा रहा है. सीधे शब्दों में कहें तो इस बात का मतलब यह है कि, दिखाए जाने वाले सारे कलेक्शन नंबर पूरी तरह सच नहीं होते. अक्सर जो स्क्रीन पर या खबरों में दिखता है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है.' एग्जीबिटर का ये खुलासा आपके भी होश उड़ा देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…