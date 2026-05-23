Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Trailer: थिएटर्स में फिर लौटेगा 90s का स्वैग, वरुण धवन देंगे कॉमेडी और रोमांस का डोज

बॉलीवुड में जब भी दिग्गज निर्देशक डेविड धवन और उनके स्टार बेटे वरुण धवन की जोड़ी साथ आती है, तो सिनेमाघरों में हंसी होना तय मान लिया जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है. फैंस का लंबा इंतजार खत्म करते हुए मेकर्स ने उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का ब्लॉकबस्टर ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर के सामने आते ही सोशल मीडिया का तापमान बढ़ गया है और फैंस इस पर जमकर मीम्स और रिएक्शंस शेयर कर रहे हैं. यह फिल्म पूरी तरह से एक फैमिली एंटरटेनर है.
इस फिल्म में मुख्य किरदारों में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े हैं. ट्रेलर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार पर्दे पर केवल लव ट्रायंगल के साथ कॉमिक कन्फ्यूजन देखने को मिलने वाला है. गलतफहमियों और सिचुएशनल कॉमेडी से सराबोर यह कहानी दर्शकों को सीट से बांधकर रखेगी. यह वरुण धवन और उनके पिता डेविड धवन की साथ में चौथी फिल्म है. इससे पहले यह बाप-बेटे की जोड़ी 'मैं तेरा हीरो', 'जुड़वा 2' और 'कुली नंबर 1' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है.
फिल्म का ट्रेलर पूरी तरह से मस्ती, ड्रामा और काॅमेडी से भरा हुआ है. डेविड धवन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें बॉलीवुड में 'किंग ऑफ कॉमेडी' क्यों कहा जाता है. ट्रेलर में कुछ ऐसे वन-लाइनर्स और फनी पंच दिए गए हैं जो रिलीज के साथ ही दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए हैं.
ट्रेलर के साथ-साथ फिल्म के गाने को भी दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. फिल्म के ट्रैक जैसे ‘WOW’, ‘तेरा हो जाऊं’ और ‘व्याह करवा दो जी’ सोशल मीडिया और म्यूजिक चार्ट्स पर पहले ही टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो चुके हैं. खासकर 'WOW' गाना रील बनाने वालों की पहली पसंद बन चुका है. आपको बता दें कि यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.