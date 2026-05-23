google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Trailer: थिएटर्स में फिर लौटेगा 90s का स्वैग, वरुण धवन देंगे कॉमेडी और ...

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Trailer: थिएटर्स में फिर लौटेगा 90s का स्वैग, वरुण धवन देंगे कॉमेडी और रोमांस का डोज

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Trailer: डेविड धवन के निर्देशन में बनी वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर इस फिल्म का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. कॉमेडी, रोमांस, और पारिवारिक ड्रामे से भरपूर यह फुल-ऑन एंटरटेनर फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

WrittenBy
By: Shreya Pandey | Published: May 23, 2026 2:20 PM IST
bollywoodlife.com top news

है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर हुआ रिलीज

बॉलीवुड में जब भी दिग्गज निर्देशक डेविड धवन और उनके स्टार बेटे वरुण धवन की जोड़ी साथ आती है, तो सिनेमाघरों में हंसी होना तय मान लिया जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है. फैंस का लंबा इंतजार खत्म करते हुए मेकर्स ने उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का ब्लॉकबस्टर ट्रेलर आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर के सामने आते ही सोशल मीडिया का तापमान बढ़ गया है और फैंस इस पर जमकर मीम्स और रिएक्शंस शेयर कर रहे हैं. यह फिल्म पूरी तरह से एक फैमिली एंटरटेनर है.

वरुण, मृणाल और पूजा हेगड़े का रोमांस

इस फिल्म में मुख्य किरदारों में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े हैं. ट्रेलर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार पर्दे पर केवल लव ट्रायंगल के साथ कॉमिक कन्फ्यूजन देखने को मिलने वाला है. गलतफहमियों और सिचुएशनल कॉमेडी से सराबोर यह कहानी दर्शकों को सीट से बांधकर रखेगी. यह वरुण धवन और उनके पिता डेविड धवन की साथ में चौथी फिल्म है. इससे पहले यह बाप-बेटे की जोड़ी 'मैं तेरा हीरो', 'जुड़वा 2' और 'कुली नंबर 1' जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है.

bollywoodlife.com top news
Also Read

डेविड धवन ने अपने ही बेटे वरुण धवन को लॉन्च करने से क्यों कर दिया था इनकार? नेपोटिज्म के शोर में खुद बनाई अपनी पहचान

वन-लाइनर्स और कॉमेडी सीन्स की भरमार

फिल्म का ट्रेलर पूरी तरह से मस्ती, ड्रामा और काॅमेडी से भरा हुआ है. डेविड धवन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें बॉलीवुड में 'किंग ऑफ कॉमेडी' क्यों कहा जाता है. ट्रेलर में कुछ ऐसे वन-लाइनर्स और फनी पंच दिए गए हैं जो रिलीज के साथ ही दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए हैं.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Varun Dhawan का फैंस को झटका, Border 2 की सक्सेस के बाद लिया ये चौंकाने वाला फैसला; वजह जान रह जाएंगे हैरान

ट्रेलर के साथ-साथ फिल्म के गाने को भी दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. फिल्म के ट्रैक जैसे ‘WOW’, ‘तेरा हो जाऊं’ और ‘व्याह करवा दो जी’ सोशल मीडिया और म्यूजिक चार्ट्स पर पहले ही टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो चुके हैं. खासकर 'WOW' गाना रील बनाने वालों की पहली पसंद बन चुका है. आपको बता दें कि यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Satish Shah की प्रार्थना सभा में पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे, दिवंगत एक्टर की पत्नी को देख छलक पड़े सबके आंसू!

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

'होम फ्रॉम वर्क' बोलने पर ट्रोल हुए रवि किशन, कहा- 'मुझे समझ नहीं आता क्यों वायरल हो जाता हूं'