Haiwaan Release Date: इस दिन आ रहा है 'हैवान', अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म की रिलीज डेट आउट

Haiwaan Release Date Out: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट सामने आ गई है. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी प्रियदर्शन के पास है.

फिल्म हैवान इस दिन सिनेमाघरों में आएगी.

बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फिल्म 'हैवान' (Haiwaan) अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को डायरेक्टर प्रियदर्शन (Priyadarshan) बना रहे हैं. फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट सामने आ गई है और इसके बाद से फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बताते चलें कि इससे पहले अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने एक साथ कई मूवीज में काम किया है और सभी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. साल 2026 में रिलीज हुई दोनों की फिल्म 'भूत बंगला' आई थी और लोगों ने इसे पसंद किया था.