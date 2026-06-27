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Haiwaan Release Date: इस दिन आ रहा है 'हैवान', अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म की रिलीज डेट आउट

Haiwaan Release Date Out: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट सामने आ गई है. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी प्रियदर्शन के पास है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 27, 2026 1:46 PM IST
Haiwaan Release Date: इस दिन आ रहा है 'हैवान', अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म की रिलीज डेट आउट

फिल्म हैवान इस दिन सिनेमाघरों में आएगी.

बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फिल्म 'हैवान' (Haiwaan) अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को डायरेक्टर प्रियदर्शन (Priyadarshan) बना रहे हैं. फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट सामने आ गई है और इसके बाद से फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बताते चलें कि इससे पहले अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने एक साथ कई मूवीज में काम किया है और सभी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. साल 2026 में रिलीज हुई दोनों की फिल्म 'भूत बंगला' आई थी और लोगों ने इसे पसंद किया था.

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Shashikant Mishra

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शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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