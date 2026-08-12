Haiwaan Teaser: अक्षय की खौफनाक हंसी और सैफ का हैरान करने वाला अंदाज, रोंगटे खड़े कर देगा 'हैवान' का टीजर!

Haiwaan Teaser Release: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'हैवान' का 45 सेकंड का टीजर रिलीज हो गया है. जानें फिल्म की रिलीज डेट और पूरी डिटेल.

'हैवान' का टीजर आउट

Haiwaan Teaser Out: सिनेमा के दो दिग्गज अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) जिनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने कभी दर्शकों को हंसाया था, वहीं अब दोनों एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकल पड़े हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. हम बात कर रहे हैं प्रियदर्शन की अगली बड़ी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'हैवान' (Haiwaan) की, जिसका टीजर मेकर्स ने जारी कर दिया है और इसने सामने आते ही इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. 45 सेकंड के छोटे से टीजर (Haiwaan Teaser) में अक्षय कुमार का ऐसा खौफनाक और चिलिंग अवतार देखने को मिल रहा है, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और सैफ अली खान का अंदाज आपको पलक झपकाने नहीं देगा.

अक्षय कुमार और सैफ अली खान (Akshay Kumar and Saif Ali Khan Movie) स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'हैवान' के मेकर्स ने 12 अगस्त 2026, बुधवार को इस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म का टीजर जारी कर दिया. टीजर काफी डार्क और रहस्यमयी है. इसमें दोनों किरदारों को लेकर सस्पेंस बनाए रखा गया है और कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है.

Haiwaan का टीजर आया सामने

'हैवान' के टीजर (Haiwaan Teaser) की सबसे खास बात ये है कि इसमें अभी तक अक्षय कुमार और सैफ अली खान का चेहरा नहीं दिखाया गया है. सैफ एक ऐसे शख्स के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो शायद देख नहीं सकता. वहीं, अक्षय का किरदार काफी खतरनाक और डरावना लग रहा है. टीजर भले ही छोटा है, लेकिन इसे देखकर साफ लगता है कि फिल्म में दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. माहौल काफी तनाव भरा और डर पैदा करने वाला है.

किसकी होगी जीत?

अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए लिखा, 'वह खतरा सुनता है...खतरा मैं हूं! अब जीत किसकी होगी? हीरो या हैवान?' यानी अब देखना होगा कि जीत हीरो की होगी या हैवान की.

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18 साल बाद साथ नजर आएंगे अक्षय और सैफ

आपको बता दें कि, 'हैवान' (Haiwaan) के जरिए अक्षय कुमार और सैफ अली खान करीब 18 साल बाद एक बार फिर साथ नजर आएंगे. इससे पहले दोनों 'Main Khiladi Tu Anari' और 'Tashan' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं.

कब रिलीज होगी Haiwaan?

'हैवान' साल 2016 में आई प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म 'Oppam' का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है. फिल्म में अक्षय और सैफ के अलावा श्रीया पिलगांवकर, सैयामी खेर, बोमन ईरानी और जिशु सेनगुप्ता भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म में मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल का कैमियो भी देखने को मिलेगा, जिसे फिल्म के बड़े आकर्षणों में से एक माना जा रहा है. फिल्म को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…