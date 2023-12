बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी है। ये फिल्म लोगों का जमकर मनोरंजन कर रही है। फिल्म 'डंकी' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है। शाहरुख खान की फिल्म ने पहले वीकेंड पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की लोग तारीफ कर रही हैं। अब शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' को लेकर डायरेक्टर हंसल मेहता ने रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं कि हंसल मेहता ने क्या कहा है। Also Read - Exclusive: Hansal Mehta के भरोसे पर खरे उतरे Gagan Dev Riar, 'स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी' के हिट होने पर कही ये बात

हंसल मेहता ने अपने ट्विटर हैंडल से सोमवार को एक ट्वीट किया है। हंसल मेहता ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'मैं डंकी को एंजॉय किया। परफेक्ट नहीं है लेकिन क्या हुआ। ये बिल्कुल ठीक है। इसने मुझे वो सब दिया जो मैं फिल्मों में मिस करता हूं। ये पुरानी यादों को छू लेने वाली, सरल और हमारी फिल्मों के लिए एक आदर्श है। ये ऐसी फिल्म नहीं है, जिसका मैं ज्यादा विश्लेषण करना चाहता हूं या बहुत अधिक सोचना चाहता हूं। मुझे किसी भी दिन राजकुमार हिरानी एक फिल्म दीजिए। शाहरुख खान द्वारा आपके दिल के तारों को छेड़ने और उनकी आंखों में प्यार से देखने और एक प्यारी भूमिका निभाने के लिए साल का अंत करना अच्छा है। ये फिल्म ड्रामा नहीं, कॉमेडी नहीं है, ट्रेजेडी नहीं है और थ्रिलर नहीं है। ये पूरी तरह से राजकुमार हिरानी की फिल्म है। इसे जाकर देखें और खुद निर्णय लें।'

I really enjoyed #Dunki. Not perfect but so what. It’s perfectly fine. It gave me what I miss at the movies. It was nostalgic, heartfelt, simple and an ode to what our films once used to be. Not a film I want to overanalyse or overthink. Give me a @RajkumarHirani film any day.…

— Hansal Mehta (@mehtahansal) December 25, 2023