Hansika Motwani Divorce: सहेली का घर उजाड़कर बसाया था खुद का संसार! 3 साल 3 महीने बाद ही क्यों जुदा हुईं हंसिका-सोहेल की राहें?

Hansika Motwani Divorce: हंसिका मोटवानी एक बार फिर से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हालांकि, इस बार एक्ट्रेस अपने तलाक की वजह से सुर्खियों में हैं. हंसिका ने अपनी तीन साल की शादी को अब ऑफिशियल खत्म कर दिया है.

Hansika Motwani Divorce: फिल्मी दुनिया के सितारों के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी इनमें दरारें भी आ जाती हैं और टूट भी जाते हैं. वहीं सेलेब्रिटीज के तलाक की लिस्ट में एक नाम और शामिल हो गया है और ये नाम हिंदी से लेकर साउथ तक अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) है. पिछले काफी समय से हंसिका अपनी शादी-शुदा जिंदगी में चल रही अनबन को लेकर सुर्खियों में थी, वहीं अब खबर सामने आई है कि एक्ट्रेस ने अपने पति सोहेल कथूरिया संग तलाक ले लिया है. शादी के महज तीन साल बाद ही हंसिका और सोहेल की राहें जुदा (Hansika Motwani Divorce) हो चुकी है. इस खबर ने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया है.

मुंबई की कोर्ट में फाइनल हुआ तलाक

हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) और सोहेल कथूरिया (Sohael Khaturiya) ने मुंबई की बांद्रा कोर्ट में तलाक फाइनल कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, ये दोनों की आपसी सहमति से हुआ है. बता दें कि, हंसिका और सोहेल की शादी महज 3 साल 3 महीने ही चल सकी. मालूम हो कि, शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों की मैरिड लाइफ में उथल-पुथल की खबरें आनी शुरू हो गई थी, जिसका अब जाकर दिल तोड़ने वाला अंत हुआ है.

कब हुई थी हंसिका और सोहेल की शादी?

गौरतलब है कि, हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया (Hansika Motwani-Sohael Khaturiya) की शादी 4 दिसंबर 2022 को बड़ी ही धूमधाम से हुई थी. ये हंसिका की जहां पहली शादी थी, वहीं सोहेल की दूसरी थी. सोहेल कथूरिया की शादी पहले एक्ट्रेस की बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज संग हुई थी. हालांकि, हंसिका और सोहेल की बीच मनमुटाव शादी के कुछ समय बाद से ही शुरू हो गई थी. जानकारी के मुताबिक, दोनों जुलाई 2024 से ही अलग-अलग रह रहे थे. इस दरमियान दोनों के घरवालों ने उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश की तो कपल कुछ दिनों तक फिर साथ रहा, लेकिन अब खबर आई है कि उन्होंने ऑफिशियली तलाक ले लिया है.

क्यों हुआ हंसिका मोटवानी और सोहेल का तलाक?

वैसे तो अभी ये साफ नहीं है कि, हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया ने तलाक क्यों लिया है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस के वकील अदनान शेख का कहना था कि, शादी के बाद कपल कुछ दिनों तक साथ रहा, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके नेचर, सोच और लाइफस्टाइल में बहुत फर्क हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच रोज छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होना लगा. एक छत के नीचे साथ रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था, जिसके चलते दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more